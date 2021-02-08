Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 74,26 (-0,85) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 89,4 (-0,48) Инвестиции, 13:58
Анастасия Шевченко напомнила суду о строчке из песни Басты о палачах Политика, 17:00 Голикова назвала регионы с заболеваемостью COVID в два раза выше среднего Общество, 16:58 ФТС отчиталась о сокращении экспорта нефти из России в 2020 году на 40% Экономика, 16:55 Захарова ответила на объяснение Зеленского об отказе закупать «Спутник V» Политика, 16:54 Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 16:53 МИД России объявил о высылке албанского дипломата Политика, 16:43 В Сеуле на коронавирус будут тестировать кошек и собак Общество, 16:42 Путин призвал прекратить «межведомственные дрязги» в науке Общество, 16:40 Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых Общество, 16:25 Сильвестр Сталлоне без очереди купил новый Chevrolet Corvette Авто, 16:18 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 16:13 США решили вернуться в Совет ООН по правам человека спустя три года Политика, 16:11 Цена биткоина побила рекорд после покупки Tesla криптовалюты на $1,5 млрд Крипто, 16:04 Пресс-секретарь Навального стала обвиняемой по «санитарному делу» Политика, 16:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

МИД России объявил о высылке албанского дипломата

Решение в МИД назвали ответом на высылку из Албании — «под совершенно надуманным предлогом» — российского дипломата
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Первый секретарь посольства Албании в Москве Йонида Дрогу объявлен «персоной нон грата» и должен покинуть России в течение трех суток. Об этом МИД России сообщил послу Албании Арбену Газиони.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря Посольства России в Тиране», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства Албании в России.

Российского дипломата вышлют из Албании за нарушение мер против COVID-19
Политика
Здание российского посольства в Тиране

В январе 2021 года власти Албании объявили персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева, обвинив того в нарушении мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По данным МИД Албании, российский дипломат нарушал установленные в стране правила борьбы с инфекцией и игнорировал предупреждения албанских властей.

Замглавы МИД России Александр Грушко тогда заявил, что «недружественный шаг не останется без ответа»

«Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой. », — говорится в опубликованном 8 февраля заявлении МИД.

Читайте на РБК Pro
Как перезагрузить отношения с боссом в новом году. 5 способов Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Руководителям нужно уметь вовремя замолчать — создатель Twitch Прикупить «Битлз»: почему инвесторы раскупают права на хиты — Bloomberg

В ведомстве отметили также, что действия Тираны «отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах».

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Евгений Калюков
Албания МИД
Материалы по теме
Российского дипломата вышлют из Албании за нарушение мер против COVID-19
Политика
Посольство России в Албании ответило на обвинения в адрес дипломата
Политика
В МИДе пообещали ответить на высылку российского дипломата из Албании
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter