МИД России объявил о высылке албанского дипломата

Решение в МИД назвали ответом на высылку из Албании — «под совершенно надуманным предлогом» — российского дипломата

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Первый секретарь посольства Албании в Москве Йонида Дрогу объявлен «персоной нон грата» и должен покинуть России в течение трех суток. Об этом МИД России сообщил послу Албании Арбену Газиони.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря Посольства России в Тиране», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства Албании в России.

В январе 2021 года власти Албании объявили персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева, обвинив того в нарушении мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По данным МИД Албании, российский дипломат нарушал установленные в стране правила борьбы с инфекцией и игнорировал предупреждения албанских властей.