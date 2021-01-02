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Политика ,  
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Спикер парламента Эстонии напомнил о территориальных претензиях к России

По словам Пыллуааса, договоренности о границах между двумя странами по Тартускому договору остаются в силе. Ранее он неоднократно делал похожие заявления. Президент страны Кальюлайд говорила, что у Эстонии нет претензий к России
Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас (Фото: www.riigikogu.ee)

Договоренности между Россией и Эстонией о госгранице по Тартускому мирному договору 1920 года продолжают действовать. Об этом заявил спикера Рийгикогу (эстонского парламента) Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении, передает ERR.

«2 февраля мы отметили столетие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня», — сказал Пыллуаас.

Заключенный между РСФСР и Эстонией в 1920 году Тартуский договор предполагал передачу республике территорий Печерского района Псковской области (Эстонская Ингерманландия), который сейчас является частью Кингисеппского района Ленинградской области, а также правобережья реки Нарва.

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
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Керсти Кальюлайд

В ходе освобождения Эстонии от войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны эти области опять вернулись в состав РСФСР. Пыллуаас неоднократно говорил, что у Эстонии есть территориальные претензии к России, которая, по его мнению, захватила 5% территории страны.

В январе 2020 года он заявлял, что Эстония не будет ратифицировать договор о границе с Россией, которые закрепляет ее в нынешнем виде. Однако позже пресс-служба парламента сообщила, что высказывания спикера являются его личным мнением.

Захарова назвала заявление Эстонии о Тартуском договоре кризисом развития
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Мария Захарова

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В феврале прошлого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор остается в силе, а страна не присоединялась добровольно к Советскому Союзу, ее оккупировали.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ назвала заявления Кальюлайд «кризисом развития». После этого эстонский президент подчеркнула, что у ее страны нет территориальных претензий к России.

Автор
Михаил Котляр
Эстония Россия территориальные споры
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Захарова назвала заявление Эстонии о Тартуском договоре кризисом развития
Политика
Президент Эстонии заявила о юридической силе Тартуского договора
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