Спикер парламента Эстонии напомнил о территориальных претензиях к России

По словам Пыллуааса, договоренности о границах между двумя странами по Тартускому договору остаются в силе. Ранее он неоднократно делал похожие заявления. Президент страны Кальюлайд говорила, что у Эстонии нет претензий к России

Хенн Пыллуаас (Фото: www.riigikogu.ee)

Договоренности между Россией и Эстонией о госгранице по Тартускому мирному договору 1920 года продолжают действовать. Об этом заявил спикера Рийгикогу (эстонского парламента) Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении, передает ERR.

«2 февраля мы отметили столетие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня», — сказал Пыллуаас.

Заключенный между РСФСР и Эстонией в 1920 году Тартуский договор предполагал передачу республике территорий Печерского района Псковской области (Эстонская Ингерманландия), который сейчас является частью Кингисеппского района Ленинградской области, а также правобережья реки Нарва.

В ходе освобождения Эстонии от войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны эти области опять вернулись в состав РСФСР. Пыллуаас неоднократно говорил, что у Эстонии есть территориальные претензии к России, которая, по его мнению, захватила 5% территории страны.