В Киеве заявили о «лежащем где-то в столе» законе об амнистии в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что закон об амнистии участников конфликта в Донбассе был принят парламентом страны прошлого созыва, но по-прежнему «лежит где-то в столе».
«Закон об амнистии был принят украинскими депутатами, закон об амнистии не был передан (бывшему. — РБК) президенту на подпись», — сказал он. Министр уточнил, что согласно Конституции нельзя принять закон парламентом и при этом не передать его на подпись главе государства.
«Закон об амнистии лежит где-то в столе, закинут», — добавил Пристайко.
По словам главы МИДа, предыдущее правительство Украины нарушило законодательство, поскольку закон не был подписан тогдашним председателем Верховной рады Владимиром Гройсманом и не был передан на подпись экс-президенту Петру Порошенко.