В Киеве заявили о «лежащем где-то в столе» законе об амнистии в Донбассе

В Киеве заявили о «лежащем где-то в столе» законе об амнистии в Донбассе

Предыдущее правительство приняло соответствующий закон, однако не передало его на подпись президенту, таким образом переложив ответственность на новую власть, заявил глава МИД Украины

Вадим Пристайко (Фото: Назар Фурик / Zuma / ТАСС)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что закон об амнистии участников конфликта в Донбассе был принят парламентом страны прошлого созыва, но по-прежнему «лежит где-то в столе».

«Закон об амнистии был принят украинскими депутатами, закон об амнистии не был передан (бывшему. — РБК) президенту на подпись», — сказал он. Министр уточнил, что согласно Конституции нельзя принять закон парламентом и при этом не передать его на подпись главе государства.

«Закон об амнистии лежит где-то в столе, закинут», — добавил Пристайко.

По словам главы МИДа, предыдущее правительство Украины нарушило законодательство, поскольку закон не был подписан тогдашним председателем Верховной рады Владимиром Гройсманом и не был передан на подпись экс-президенту Петру Порошенко.