Трутнев заявил об отставании России на шельфе по сравнению с «соседями»

По словам вице-премьера, падение цен на нефть говорит о том, что люди найдут альтернативные источники энергии. Поэтому, пока есть возможность, нужно добывать нефть и газ, а вырученные деньги тратить на науку и технологии

Юрий Трутнев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия должна заниматься разведкой новых месторождений, чтобы преодолеть отставание от соседей в вопросах освоения шельфа. Об этом заявил вице-премьер — полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает «РИА Новости».

По словам чиновника, российская промышленность не обладает целым рядом технологий, которые нужны для добычи. «Надо заниматься разработкой технологий, учиться делать подводные комплексы, учиться делать горизонтальное бурение, делать ледостойкие платформы, это для нас сейчас иноземные технологии, которые у нас еще не очень допускают ввиду санкций», — сказал он.

Трутнев добавил, что раньше многие пытались доказать, что цены на нефть будут продолжать рост, однако в итоге они серьезно снизились. Это говорит о том, что человечество найдет, «из чего еще добывать энергию», продолжил вице-премьер. «Если мы можем добывать сейчас нефть и газ, надо его добывать, а полученные деньги вкладывать в науку, технологии, образование», — заявил он.

Вице-премьер добавил, что для этого нужно заниматься разведкой новых месторождений, отметив, что сейчас Россия отстает в этом плане, особенно на шельфе, и бурит «на два порядка меньше скважин, чем наши соседи, например, Норвегия».