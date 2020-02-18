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Политика ,  
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Трутнев заявил об отставании России на шельфе по сравнению с «соседями»

По словам вице-премьера, падение цен на нефть говорит о том, что люди найдут альтернативные источники энергии. Поэтому, пока есть возможность, нужно добывать нефть и газ, а вырученные деньги тратить на науку и технологии
Юрий Трутнев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия должна заниматься разведкой новых месторождений, чтобы преодолеть отставание от соседей в вопросах освоения шельфа. Об этом заявил вице-премьер — полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает «РИА Новости».

По словам чиновника, российская промышленность не обладает целым рядом технологий, которые нужны для добычи. «Надо заниматься разработкой технологий, учиться делать подводные комплексы, учиться делать горизонтальное бурение, делать ледостойкие платформы, это для нас сейчас иноземные технологии, которые у нас еще не очень допускают ввиду санкций», — сказал он.

Трутнев добавил, что раньше многие пытались доказать, что цены на нефть будут продолжать рост, однако в итоге они серьезно снизились. Это говорит о том, что человечество найдет, «из чего еще добывать энергию», продолжил вице-премьер. «Если мы можем добывать сейчас нефть и газ, надо его добывать, а полученные деньги вкладывать в науку, технологии, образование», — заявил он.

Вице-премьер добавил, что для этого нужно заниматься разведкой новых месторождений, отметив, что сейчас Россия отстает в этом плане, особенно на шельфе, и бурит «на два порядка меньше скважин, чем наши соседи, например, Норвегия».

СМИ узнали о близости к провалу идеи по созданию госкорпорации «Росшельф»
Бизнес

В ноябре прошлого года сообщалось, что Минвостокразвития подготовило концепцию допуска частных инвесторов на арктический и дальневосточный шельфы. Для участия в проектах от них требовалось предоставить гарантии наличия по меньшей мере 30% средств, необходимых для разведки и разработки участка. После этого частный инвестор или консорциум может претендовать на 74,9% в проекте, на оставшуюся долю — госкорпорация «Росшельф», которую предлагалось создать для освоения шельфов.

СМИ узнали о близости к провалу идеи по созданию госкорпорации «Росшельф»
Бизнес

18 февраля «Коммерсантъ» сообщил, что идея создания «Росшельфа» близка к провалу. Замминистра энергетики Павел Сорокин в письме в Минвостокразвития, выдержки из которого приводит издание, заявил, что законопроект о госкорпорации не раскрывает цели и задачи, которые перед ней ставятся, а также вопросы ее финансово-экономической эффективности. По его словам, проект создает конфликт интересов — у госкорпорации будут административные и «нормотворческие» полномочия, при этом она же будет участником подконтрольного соглашения.

Минприроды в своем отзыве также указало на отсутствие «очевидных целей и достаточных оснований» для создания госкорпорации, заявил газете источник, знакомый с текстом письма.

Авторы: Мария Лисицына, Константин Нагаев
Теги: Юрий Трутнев, шельф
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СМИ узнали о близости к провалу идеи по созданию госкорпорации «Росшельф»
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