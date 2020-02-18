Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам Общество, 05:41 «Дочка» «Марафон Групп» приобрела долю в «Магните» Бизнес, 05:07 СМИ узнали о близости к провалу идеи по созданию госкорпорации «Росшельф» Бизнес, 04:55 Четыре человека пострадали при стрельбе в кафе на Кипре Общество, 04:29 Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 72 тыс. человек Общество, 03:52 На заводе в Тульской области госпитализировали двух сотрудников из Китая Общество, 03:49 Жена Диброва сообщила о его состоянии после госпитализации Общество, 03:24 СМИ узнали о предложении запретить отключать услуги ЖКХ за долги Общество, 03:02 Глава Wintershall увидел повод для Европы радоваться газу из России Политика, 02:54 Число жертв коронавируса в Хубэе приблизилось к 1,8 тыс. человек Общество, 02:44 Украина эвакуирует из Уханя 65 человек Общество, 02:29 «Челси» проиграл «МЮ» из-за отмены двух голов с помощью VAR Спорт, 01:59 Пропавшую в Петербурге восьмилетнюю девочку нашли в торговом центре Общество, 01:42 Киев запланировал обмен пленными с Москвой до «нормандского саммита» Политика, 01:30
Бизнес ,  
0 

СМИ узнали о близости к провалу идеи по созданию госкорпорации «Росшельф»

В Минэнерго и Минприроды не увидели очевидных целей и достаточных оснований для появления государственной корпорации, указав на то, что проект создает конфликт интересов
Фото: РИА Новости

Министерство природных ресурсов и экологии, а также Министерство энергетики раскритиковали идею вице-премьера Юрия Трутнева создать госкорпорацию «Росшельф» для освоения шельфов Арктики и Дальнего Востока. Эта инициатива близка к провалу, пишет «Коммерсантъ».

Газета ознакомилась с письмом заместителя министра энергетики Павла Сорокина, датированным 13 февраля и отправленным в Минвостокразвития. В нем он заявил, что законопроект о создании «Росшельфа» не раскрывает цели и задачи, которые ставятся перед компанией, а также вопросы ее финансово-экономической эффективности.

«Проект создает конфликт интересов: корпорация наделяется административными и нормотворческими полномочиями, в то же время она будет участником соглашения, которое является непосредственным объектом контроля», — говорится в тексте письма.

Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»
Бизнес

Как отмечает издание, в письме поднимается вопрос о дюжине базовых возражений к законопроекту, и это с учетом достаточного количества замечаний редакционного и юридико-технического характера, которые могут быть даны в рабочем порядке.

Минприроды в своем отзыве заявило об отсутствии «очевидных целей и достаточных оснований» для создания «Росшельфа», сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с текстом письма. В ведомстве посчитали, что предоставление госкорпорации широких полномочий, о которых заявлено в законопроекте, может и вовсе негативно сказаться на перспективах развития шельфа.

Доводы обоих министерств во многом схожи, отмечает «Коммерсантъ». Собеседник издания говорит, что в Минприроды считают, что наделение «Росшельфа» предлагаемыми полномочиями будет противоречить принципам функционирования системы органов исполнительной власти.

Чиновники разработали условия допуска частных компаний на шельф
Бизнес

О том, что Минвостокразвития разработало концепцию допуска частных инвесторов на арктический и дальневосточный континентальные шельфы, стало известно в конце ноября прошлого года. РБК ознакомился с ответствующим документом, в котором говорилось, что для участия в проектах на шельфах частным инвесторам нужно будет предоставить гарантии наличия у них как минимум 30% средств, необходимых на разведку и разработку участка. После этого частный инвестор или консорциум инвесторов имеет право претендовать на 74,9% в проекте, а оставшиеся 25,1% получит «Росшельф».

В соответствии с документом, госкорпорация будет осуществлять сбор и экспертизу заявок на лицензирование участков недр шельфов, а также согласовывать технические проекты разработки месторождений полезных ископаемых на участках шельфа. Также в задачи новой госкорпорации будет входить организация переговоров по заключению соглашения о совместной разработке участков шельфа и проведение электронных конкурсов на предоставление таких участков в пользование. Для того чтобы ими пользоваться, консорциум инвесторов должен будет заключать соглашение о его совместной разработке с «Росшельфом». В настоящее время работать на шельфе имеют право только две государственные компании — «Газпром» и «Роснефть».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Юрий Трутнев, Минприроды, Минэнерго, шельф
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»
Бизнес
«Газпром» спрогнозировал прирост запасов газа на шельфе Арктики
Экономика
ЛУКОЙЛ назвал условие для участия в проектах на шельфе в Арктике
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter