СМИ узнали о близости к провалу идеи по созданию госкорпорации «Росшельф»

В Минэнерго и Минприроды не увидели очевидных целей и достаточных оснований для появления государственной корпорации, указав на то, что проект создает конфликт интересов

Фото: РИА Новости

Министерство природных ресурсов и экологии, а также Министерство энергетики раскритиковали идею вице-премьера Юрия Трутнева создать госкорпорацию «Росшельф» для освоения шельфов Арктики и Дальнего Востока. Эта инициатива близка к провалу, пишет «Коммерсантъ».

Газета ознакомилась с письмом заместителя министра энергетики Павла Сорокина, датированным 13 февраля и отправленным в Минвостокразвития. В нем он заявил, что законопроект о создании «Росшельфа» не раскрывает цели и задачи, которые ставятся перед компанией, а также вопросы ее финансово-экономической эффективности.

«Проект создает конфликт интересов: корпорация наделяется административными и нормотворческими полномочиями, в то же время она будет участником соглашения, которое является непосредственным объектом контроля», — говорится в тексте письма.

Как отмечает издание, в письме поднимается вопрос о дюжине базовых возражений к законопроекту, и это с учетом достаточного количества замечаний редакционного и юридико-технического характера, которые могут быть даны в рабочем порядке.