Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф

Вице-премьер Юрий Трутнев, который в июле 2019 года предложил президенту Владимиру Путину либерализовать доступ на шельф (сейчас на нем могут работать только «Роснефть» и «Газпром»), выступал за применение в России норвежской модели — она предполагает, что у госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы.

Какие будут обязательства у инвесторов

Инвестор, получивший право работать на шельфе, будет обязан провести и самостоятельно оплатить геологоразведку на участке, говорится в концепции, подготовленной Минвостокразвития. В ее минимальный объем входит сейсморазведка-2D, бурение одной поисковой и одной разведочной скважины на каждом полученном участке. Госкорпорация сразу не должна будет платить ни за строительство инфраструктуры для проекта, ни за геологоразведку (пропорционально своей доле). Она будет возмещать свою часть расходов на геологоразведку только при условии, что коммерческие запасы проекта подтверждены, и уже из средств от продажи добытых нефти и газа.

Если в течение более трех лет с момента получения лицензии инвестор не провел геологоразведку, то стоимость невыполненных работ изымается из гарантийных средств, предоставленных им перед аукционом. Кроме того, авторы концепции предлагают разрешить госкорпорации обращаться в правительство с предложением отозвать лицензию у такой компании. Но если раньше этого срока инвестор добровольно сдаст лицензию, не подтвердив запасы, то он не будет обязан оплачивать стоимость недоделанных работ.

Про невыполнение обязательств нефтегазовых компаний на шельфе говорилось в июльском письме Трутнева Владимиру Путину. Правительство с 2012 года выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа на шельфе, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет, но за 7,5 лет, к лету 2019 года, было пробурено только пять скважин, и первоначальные сроки освоения шельфа были сорваны, писал он. Но концепция Минвостокразвития касается только нераспределенных запасов, а не уже выданных лицензий «Газпрому» и «Роснефти».

«Текущая редакция концепции законопроекта о расширении доступа частных инвесторов в проекты на шельфе Арктики и Дальнего Востока противоречит действующему закону «О недрах», — считает руководитель консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев. Согласно этому закону, распоряжение недрами континентального шельфа относится к полномочиям Минприроды. Подведомственные ему Роснедра вносят представления об отзыве лицензий, организуют и проводят аукционы на выдачу лицензий. Поэтому создаваемая госкорпорация не сможет выполнять указанные функции без изменения закона «О недрах» и сокращения полномочий Роснедра», — считает эксперт.

«Очевидно, что новая модель реализации шельфовых проектов потребует изменений в законе «О недрах», — сообщил РБК представитель Минвостокразвития, добавив, что у госкорпорации «Росатом» уже есть целый ряд таких полномочий, которыми предполагается наделить новую госкорпорацию по шельфу.

По словам представителя Минвостокразвития, концепция еще дорабатывается и будет представлена до 6 декабря на рассмотрение Трутневу, по поручению которого она готовилась. Сам Трутнев 23 ноября заявил, что законопроект о расширении доступа на шельф в ближайшее время может быть внесен на рассмотрение правительством. «Мы его [законопроект] смотрели уже. Он действительно готов к внесению в правительство. Сейчас там технологический чисто момент. Думаю, что будет в ближайшее время внесен. Там все нормально», — сказал он.

Кому из инвесторов интересен шельф

Условия доступа к шельфу, разработанные Минвостокразвития, вполне устраивают инвесторов, сказал РБК источник в одной из частных российских нефтегазовых компаний. «В бизнес-плане компании и так резервируются средства на разработку проекта. А добросовестный инвестор не будет три года бездельничать, в его интересах провести геологоразведку в срок и подтвердить запасы», — отмечает он. Те, кого напугает перспектива отзыва лицензии и расплаты за невыполненную геологоразведку, изначально не придут в проект, добавил собеседник РБК.

Источник в другой частной компании считает текущий вариант концепции неинтересным для привлечения инвесторов в дорогостоящие проекты. «Проводить геологоразведку на шельфе полностью за счет инвестора слишком рискованно. Потенциальные запасы нефти на нераспределенном фонде на порядок меньше, чем запасы газа», — указывает он.

Но сотрудник компании с госучастием напоминает, что обязательство инвесторов самим оплачивать геологоразведку — не новое. «В проектах «Роснефти» и Exxon в Карском море американская компания взяла на себя расходы на геологоразведку. И выйдя из проекта из-за санкций, потеряла эти средства, хотя запасы месторождения Победа получили подтверждение», — сказал он.

Интерес к разработке арктического шельфа в случае либерализации доступа уже проявили крупнейшая частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ, крупнейшая газовая компания НОВАТЭК, а также «РуссНефть» Михаила Гуцериева. «В среднесрочной перспективе до пяти лет я считаю у нас достаточно ресурсов, но в принципе этим можно заниматься», — заявил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в сентябре, комментируя возможность работы на шельфе. Совладелец и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов неоднократно заявлял о готовности ЛУКОЙЛа инвестировать в разработку шельфа Арктики, если это будет разрешено и цена нефти достигнет $80 за баррель (во вторник, 26 ноября, нефть марки Brent торговалась по $63,7).

В пресс-службе ЛУКОЙЛа отказались комментировать концепцию, разработанную Минвостокразвития. В НОВАТЭКе и «РуссНефти» не ответили на запросы РБК.