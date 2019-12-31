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Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»
В кабмине разработали законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» для освоения шельфов Арктики и Дальнего Востока. Частные компании смогут работать над проектами на условиях вхождения в консорциумы с ее участием
Фото: Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / РИА Новости

Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа. Документ опубликован на портале нормативных актов.

Цель законопроекта — «повышение эффективности освоения участков недр» на шельфах Арктики и Дальнего Востока, говорится в пояснительной записке. Согласно документу, госкорпорация будет представлять интересы России в проектах по добыче углеводородов на континентальном шельфе.

На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами и разовых платежей. Законопроект также предлагает допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов. Они смогут работать на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием «Росшельфа».

Документ предусматривает изменения в законы «О недрах», «О континентальном шельфе Российской Федерации» и «О газоснабжении в Российской Федерации».

Представитель Минвостокразвития отказалась от комментариев.

Чиновники разработали условия допуска частных компаний на шельф
Бизнес

О том, что министерство разработало концепцию допуска частных инвесторов на Арктический и Дальневосточные континентальные шельфы, РБК сообщал 26 ноября. В соответствии с документом, для участия в проектах на шельфах им нужно предоставить гарантии наличия у них как минимум 30% средств, необходимых на разведку и разработку участка. После этого частный инвестор или консорциум инвесторов имеет право претендовать на 74,9% в проекте, а оставшиеся 25,1% получит новая госкорпорация.

Среди функций госкорпорации — проведение переговоров с инвесторами о создании консорциумов, организация электронных конкурсов на предоставление участков шельфа в пользование, а также внесение в правительство проекта распоряжений о выдаче лицензии выбранным инвесторам.

Сейчас работать на шельфе имеют право только две госкомпании — «Газпром» и «Роснефть». Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику, в июле предложил президенту Владимиру Путину либерализовать доступ частных и иностранных компаний на шельф по норвежской модели: местная госкомпания имеет в подобных проектах 30%, а они могут получить остальные доли.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Минвостокразвития, арктический шельф, частные компании
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