Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

В кабмине разработали законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» для освоения шельфов Арктики и Дальнего Востока. Частные компании смогут работать над проектами на условиях вхождения в консорциумы с ее участием

Фото: Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / РИА Новости

Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа. Документ опубликован на портале нормативных актов.

Цель законопроекта — «повышение эффективности освоения участков недр» на шельфах Арктики и Дальнего Востока, говорится в пояснительной записке. Согласно документу, госкорпорация будет представлять интересы России в проектах по добыче углеводородов на континентальном шельфе.

На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами и разовых платежей. Законопроект также предлагает допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов. Они смогут работать на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием «Росшельфа».

Документ предусматривает изменения в законы «О недрах», «О континентальном шельфе Российской Федерации» и «О газоснабжении в Российской Федерации».

Представитель Минвостокразвития отказалась от комментариев.