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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Фридман получил долю в крупнейшей нефтегазовой компании Европы
Объединенная Wintershall DEA стала крупнейшей нефтегазовой компанией в Европе. Однако по добыче она уступает российским «Газпром нефти» и «Роснефти»
Михаил Фридман (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Wintershall и DEA (Deutsche Erdoel AG) Михаила Фридмана завершили процедуру слияния, образовавшая в результате компания Wintershall DEA считается крупнейшим независимым производителем газа и нефти в Европе, говорится в поступившем в РБК сообщении объединенной компании.

Некоторое время назад компании получили все разрешения на слияние, кроме одного — от Мексики, говорил в марте гендиректор Wintershall Марио Мерен, который теперь возглавил объединенную компанию Wintershall DEA. «[Теперь] мы получили все необходимые разрешения, процесс слияния завершен», — сказал РБК в четверг, 2 мая, представитель Wintershall DEA.

Немецкий нефтехимический концерн BASF, владелец Wintershall, получил 67% Wintershall DEA, а LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, контролировавшая DEA, — остальные 33%.

«Мы стали европейским чемпионом и вносим важный вклад в энергетическую безопасность Европы», — заявил Мерен, председатель правления Wintershall DEA.

Первичной размещение акций Wintershell DEA запланировано на второе полугодие 2020 года.

Добыча объединенной компании составила в 2018 году 215 млн баррелей нефтяного эквивалента. Это соответствует примерно 30 млн т, что в два раза меньше уровня добычи третьей по размеру российской нефтяной компании «Газпром нефть» (добыла около 60 млн т в прошлом году) и в девять с половиной раз меньше «Роснефти» (соответственно 285,5 млн т). С учетом доли в совместных предприятиях добыча «Газпром нефти» в 2018-м составила 92,9 млн т нефтяного эквивалента, или 688,4 млн баррелей. Однако в отличие от этих компаний Wintershall DEA добывает больше газа, а не нефти

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В апреле Мерен в интервью РБК говорил, что половина добычи Wintershall (до объединения с DEA) приходится на Россию. «Поскольку у DEA нет добычных активов в России, доля российских активов в добыче Wintershall DEA снизится. И это дает нам возможность подумать о новых проектах в России», — сказал он.

Мерен отметил, что большинство инвестиций WIntershall приходится на Норвегию, которая обеспечивает 40% добычи, тогда как Россия традиционно на втором или третьем месте.

В России у Wintershall DЕА два партнера — «Газпром» и РИТЭК, «дочка» ЛУКОЙЛа. Объединенная компания задействована в четырех проектах — на Уренгойском газовом месторождении и Южно-Русском нефтегазовом месторождении.

Так, Wintershall и «Газпром» в 1990-м начали строительство газопроводов, объединяющих север и юг, а также восток и запад Германии. Оператором четырех газопроводов (STEGAL, MIDAL, WEDAL, JAGAL) стало их совместное предприятие — Gascade.

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Кроме того, Gascade занимается строительством соединительного газопровода EUGAL, по которому планируется поставлять газ из «Северного потока-2» — по Германии, в сторону Польши и в Юго-Восточную Европу.

В активы Wintershall также входит 15,5% Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток». Кроме того, компания обязалась финансировать аналогичный проект «Северный поток-2». В апреле Мерен заявил, что LetterOne Фридмана полностью поддерживает стратегию Wintershall.

Авторы: Константин Нагаев, Тимофей Дзядко
Теги: Wintershall, DEA, Михаил Фридман
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