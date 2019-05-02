Фридман получил долю в крупнейшей нефтегазовой компании Европы

Добыча объединенной компании составила в 2018 году 215 млн баррелей нефтяного эквивалента. Это соответствует примерно 30 млн т, что в два раза меньше уровня добычи третьей по размеру российской нефтяной компании «Газпром нефть» (добыла около 60 млн т в прошлом году) и в девять с половиной раз меньше «Роснефти» (соответственно 285,5 млн т). С учетом доли в совместных предприятиях добыча «Газпром нефти» в 2018-м составила 92,9 млн т нефтяного эквивалента, или 688,4 млн баррелей. Однако в отличие от этих компаний Wintershall DEA добывает больше газа, а не нефти

В апреле Мерен в интервью РБК говорил, что половина добычи Wintershall (до объединения с DEA) приходится на Россию. «Поскольку у DEA нет добычных активов в России, доля российских активов в добыче Wintershall DEA снизится. И это дает нам возможность подумать о новых проектах в России», — сказал он.

Мерен отметил, что большинство инвестиций WIntershall приходится на Норвегию, которая обеспечивает 40% добычи, тогда как Россия традиционно на втором или третьем месте.

В России у Wintershall DЕА два партнера — «Газпром» и РИТЭК, «дочка» ЛУКОЙЛа. Объединенная компания задействована в четырех проектах — на Уренгойском газовом месторождении и Южно-Русском нефтегазовом месторождении.

Так, Wintershall и «Газпром» в 1990-м начали строительство газопроводов, объединяющих север и юг, а также восток и запад Германии. Оператором четырех газопроводов (STEGAL, MIDAL, WEDAL, JAGAL) стало их совместное предприятие — Gascade.

Кроме того, Gascade занимается строительством соединительного газопровода EUGAL, по которому планируется поставлять газ из «Северного потока-2» — по Германии, в сторону Польши и в Юго-Восточную Европу.

В активы Wintershall также входит 15,5% Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток». Кроме того, компания обязалась финансировать аналогичный проект «Северный поток-2». В апреле Мерен заявил, что LetterOne Фридмана полностью поддерживает стратегию Wintershall.