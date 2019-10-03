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Wintershall заявила об опасении за цены на газ из-за спора Москвы и Киева
Отсутствие согласия между Россией и Украиной о транзитном контракте по газу, а также решение суда по Opal могут привести к росту цен на газ в Европе и негативно повлиять на рынок в долгосрочной перспективе, заявил Марио Мерен
Газпром GAZP ₽221,83 -0,79% Купить
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

В условиях сокращения поставок «Газпрома» через трубопровод Opal отсутствие газового соглашения между Россией и Украиной «вызывает опасения», заявил глава германской Wintershall Dea Марио Мерен. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Я надеюсь, мы сможем как можно скорее решить оба этих вопроса», — сказал он. Мерен отметил, что решение Европейского суда по OPAL его «удивило» и показалось «запутанным и неясным». «Было заявлено, что в недостаточной мере были учтены интересы Польши, — мне это тоже непонятно, потому что «Газпром экспорт» бронирует мощности газопровода на аукционах, и на протяжении долгого времени не было другой компании, которая предложила бы забронировать эти мощности», — заявил Мерен.

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Он пояснил, что не переживает из-за физического отсутствия газа в Европе, так как хранилища заполнены, и есть возможность альтернативных поставок, однако в случае отсутствия транзитного контракта «цены могут резко пойти вверх, и это может оказать долгосрочное негативное влияние на рынок газа», заключил Мерен.

В сентябре Европейский суд постановил, что «Газпром» должен прекратить использовать Opal — сухопутный отвод «Северного потока» — на полную мощность. Соответствующий иск против российской компании подала Польша из-за возможной потери выручки от транзита российского газа, который поставлялся в Европу. Opal принадлежит компании WIGA Transport Beteiligungs — это совместное предприятие «Газпрома» и Wintershall Dea. С мая 2019 года один из крупнейших акционеров немецкой компании — LetterOne Михаила Фридмана.

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На фоне решения Европейского суда Россия и Украина продолжают переговоры о новом транзитном газовом контракте (срок действия текущего истекает в 2019 году). На последней трехсторонней встрече с участием представителей Еврокомиссии Москва предложила заключить временный новый контракт на один год, пока Украина проводит реформу «Нафтогаза» для соответствия европейским правилам. Киев и Брюссель настаивают на долгосрочном контракте сроком на 10 лет.

Автор: Артём Губенко
Теги: Wintershall, газопровод, «Газпром»
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