ЦБ введет новые условия для выявления отмывания денег через НКО

ЦБ предложил внести в перечень признаков сомнительных операций перечисления в пользу НКО от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за рубежа. Это позволит банкам считать перевод подозрительным и блокировать его

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, следует из проекта указания регулятора. Согласно документу, перечисление средств в пользу НКО со стороны физических лиц или компаний, получивших финансирование из-за рубежа, можно отнести к подозрительным финансовым операциям при двух условиях:

во-первых, оно должно носить регулярный характер (например, в течение недели после получения иностранного финансирования, ежемесячно, ежегодно и так далее);

во-вторых, сумма переведенных на счета НКО средств должна быть примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.

В действующей версии признаки финансирования терроризма и отмывания денег с участием НКО указаны по-другому. Там говорится, что признаком, свидетельствующим о возможном финансировании терроризма, является поступление из-за рубежа средств на счета российских НКО — в частности, общественных организаций, политических партий или религиозных организаций фондов.

Работа по актуализации критериев велась Банком России совместно с Росфинмониторингом, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций», пояснил РБК представитель ЦБ. Источник РБК, знакомый с ходом подготовки документа, утверждает, что поправки, касающиеся НКО, вносились по инициативе Росфинмониторинга. РБК направил запрос в Росфинмониторинг.