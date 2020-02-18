ЦБ введет новые условия для выявления отмывания денег через НКО
Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, следует из проекта указания регулятора. Согласно документу, перечисление средств в пользу НКО со стороны физических лиц или компаний, получивших финансирование из-за рубежа, можно отнести к подозрительным финансовым операциям при двух условиях:
- во-первых, оно должно носить регулярный характер (например, в течение недели после получения иностранного финансирования, ежемесячно, ежегодно и так далее);
- во-вторых, сумма переведенных на счета НКО средств должна быть примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.
В действующей версии признаки финансирования терроризма и отмывания денег с участием НКО указаны по-другому. Там говорится, что признаком, свидетельствующим о возможном финансировании терроризма, является поступление из-за рубежа средств на счета российских НКО — в частности, общественных организаций, политических партий или религиозных организаций фондов.
Работа по актуализации критериев велась Банком России совместно с Росфинмониторингом, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций», пояснил РБК представитель ЦБ. Источник РБК, знакомый с ходом подготовки документа, утверждает, что поправки, касающиеся НКО, вносились по инициативе Росфинмониторинга. РБК направил запрос в Росфинмониторинг.
Куда были внесены поправки
Поправки касаются положения, которое регламентирует признаки сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.
Представитель ЦБ сказал РБК, что перечень критериев таких операций не обновлялся на протяжении последних восьми лет, то есть с момента появления положения в 2012 году.