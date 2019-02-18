Чемезов сообщил об уничтожении поврежденных штормом ракет С-400 для Китая

Глава «Ростеха» прояснил судьбу зенитных управляемых ракет, которые должны были быть по контракту отправлены в Китай в рамках поставок дивизионов С-400

Зенитные управляемые ракеты систем С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Выступая на пресс-конференции на военной выставке IDEX, Чемезов рассказал, что Россия давно подписала контракт с Китаем на поставку зенитных управляемых ракет для С-400, сообщает корреспондент РБК. «Должны были уже все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить», — сказал он.

По словам Чемезова, теперь в России изготавливаются новые ракеты, которые будут отправлены Китаю.

Сумма контракта на поставку в Китай не менее шести дивизионов С-400 составляет свыше $3 млрд. О начале поставок было объявлено 18 января 2018 года, однако уже на следующий день выяснилось, что судно с комплектующими для зенитно-ракетных комплексов, вышедшее из Усть-Луги (Ленинградская область) в районе пролива Ла-Манш попало в сильный шторм. В условиях сильного ветра и качки удерживавшие оборудования крепления не выдержали, и часть оборудования оказалась сильно поврежденной.

Капитан принял решение вернуть судно в Россию. Позже в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству рассказали, что «некоторые штатные крепления были повреждены, в результате чего повреждения могла получить часть имеющегося на борту вспомогательного имущества». Перечисляя номенклатуру поставки, ​источник агентства ТАСС сообщил, что на судне находились командный пункт, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты, принадлежности и «другие элементы системы».

В пресс-службе ФСВТС уточнили, что «недопоставленное имущество будет направлено зарубежному заказчику позднее».