Британские парламентарии обвинили Facebook в нарушении законов

Соцсеть обвинили в нарушении законов Великобритании, продаже личных данных пользователей и использовании антиконкурентных практик. Для регулирования Facebook нужно изменить местные законы, считают парламентарии

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Британские парламентарии обвинили Facebook в том, что соцсеть «преднамеренно и сознательно» нарушила законы о конфиденциальности и конкуренции. К таким выводам комитет парламента по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту пришел после годичного расследования фейковых новостей и их влияния на выборы.​ Отчет (.pdf) опубликован на сайте британского парламента.

Авторы расследования пришли к выводу, что Facebook имел намерение перехватывать настройки конфиденциальности своих пользователей, чтобы ряд разработчиков приложений могли получать доступ к их данным. Это, утверждают британские законодатели, могло позволить соцсети максимизировать доход, который та получала от такого рода конфиденциальной информации. Среди других утверждений:

ряд руководителей Facebook либо «умышленно вводили в заблуждение» законодателей в ходе расследования, либо «умышленно не информировали» политиков о предполагаемом вмешательстве России в зарубежные выборы;

есть «веские доказательства» того, что иностранные государственные деятели оказывали влияние на ход голосования Brexit в 2016 году.

Некоторые из этих утверждений Facebook уже неоднократно опровергал. В своем новом заявлении соцсеть заверила, что внесла значительные изменения в деловую политику и поддержала регулирование в таких областях, как конфиденциальность. Факт нарушения каких-либо законов в Великобритании компания отрицает.