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Британские парламентарии обвинили Facebook в нарушении законов
Соцсеть обвинили в нарушении законов Великобритании, продаже личных данных пользователей и использовании антиконкурентных практик. Для регулирования Facebook нужно изменить местные законы, считают парламентарии
Фото: Dominic Lipinski / PA Images / ТАСС

Британские парламентарии обвинили Facebook в том, что соцсеть «преднамеренно и сознательно» нарушила законы о конфиденциальности и конкуренции. К таким выводам комитет парламента по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту пришел после годичного расследования фейковых новостей и их влияния на выборы.​ Отчет (.pdf) опубликован на сайте британского парламента.

Авторы расследования пришли к выводу, что Facebook имел намерение перехватывать настройки конфиденциальности своих пользователей, чтобы ряд разработчиков приложений могли получать доступ к их данным. Это, утверждают британские законодатели, могло позволить соцсети максимизировать доход, который та получала от такого рода конфиденциальной информации. Среди других утверждений:

  • ряд руководителей Facebook либо «умышленно вводили в заблуждение» законодателей в ходе расследования, либо «умышленно не информировали» политиков о предполагаемом вмешательстве России в зарубежные выборы;
  • есть «веские доказательства» того, что иностранные государственные деятели оказывали влияние на ход голосования Brexit в 2016 году.

Некоторые из этих утверждений Facebook уже неоднократно опровергал. В своем новом заявлении соцсеть заверила, что внесла значительные изменения в деловую политику и поддержала регулирование в таких областях, как конфиденциальность. Факт нарушения каких-либо законов в Великобритании компания отрицает.

Бизнес
WP сообщила о грозящем Facebook штрафе за утечки данных пользователей

«Хотя у нас осталось еще много нерешенных вопросов, но мы уже не та компания, что была год назад», — приводит издание The Washington Post слова менеджера по общественной политике Facebook в Великобритании Карим Палант.

Подготовленный парламентом 110-страничный документ не имеет какой-либо юридической силы, тем не менее правительство Соединенного Королевства будет рассматривать его как рекомендацию при разработке новых законов.

Политика
В Германии ограничили сбор данных о пользователях Facebook

«Такие компании, как Facebook, обладают огромным рыночным влиянием, позволяющим им зарабатывать деньги, запугивая небольших игроков рынка и разработчиков, которые полагаются на платформу для того, чтобы обрести своих клиентов. Мы должны признать, что наше законодательство безнадежно устарело для эпохи интернета», — отметил в своем заявлении Дамиан Коллинз, политик, возглавивший расследование.

Коллинз отметил, что парламенту необходимо разработать новые законодательные нормы, которые позволят некому регулятору контролировать отрасль. Он также подчеркнул, что если последние 12 месяцев были временем расследований и открытий, то предстоящий год должен стать годом действий.

«Нельзя допустить, чтобы такие компании, как Facebook, вели себя в онлайн-мире как цифровые гангстеры, ставя себя вне закона», — подытожили британские законодатели.

Политика
Facebook ужесточит публикацию политической рекламы к выборам на Украине

В октябре прошлого года власти Великобритании оштрафовали Facebook на £500 тыс. после скандала с утечкой данных. Как выяснили следователи, британская компания Cambridge Analytica в 2015–2016 годах получила доступ к информации о 87 млн человек без их ведома, собирала данные и анализировала активность этих пользователей для оценки политических предпочтений во время президентских выборов в США в 2016 году. Та же компания, как выяснилось позже, сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа и помогала ему одержать победу над главным оппонентом — Хиллари Клинтон.

Автор: Анна Трунина
Теги: Великобритания, Facebook, социальные сети
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