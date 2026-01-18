CNN узнал о предложении Трампа Луле да Силве войти в Совет мира

Американский президент Дональд Трамп пригласил бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву в Совет мира по Газе, пишет CNN Brasil со ссылкой на источники.

По информации издания, письмо с приглашением было отправлено непосредственно президенту Бразилии через посольство в Вашингтоне и передано в Министерство иностранных дел страны. Однако пока неизвестно, примет ли глава страны приглашение Трампа.

Трамп объявил о создании «Совета мира» 16 января. Этот орган должен возглавить лично американский лидер, он входит в его мирный план для Газы наряду с размещением международных сил.

В совет включены государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, американский миллиардер Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель советника по национальной безопасности Роберт Габриэль.

Материал дополняется