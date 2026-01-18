 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

CNN узнал о предложении Трампа Луле да Силве войти в Совет мира

Американский президент Дональд Трамп пригласил бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву в Совет мира по Газе, пишет CNN Brasil со ссылкой на источники.

По информации издания, письмо с приглашением было отправлено непосредственно президенту Бразилии через посольство в Вашингтоне и передано в Министерство иностранных дел страны. Однако пока неизвестно, примет ли глава страны приглашение Трампа.

Трамп объявил о создании «Совета мира» 16 января. Этот орган должен возглавить лично американский лидер, он входит в его мирный план для Газы наряду с размещением международных сил.

В совет включены государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, американский миллиардер Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель советника по национальной безопасности Роберт Габриэль.

Да Силва предупредил, что атака на Венесуэлу станет катастрофой
Политика
Луис Инасиу Лула да Силва

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США Лула да Силва Бразилия
