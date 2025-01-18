В США объявили о развертывании в Европе гравитационных бомб B61-12
США начали развертывать в Европе модифицированные
гравитационные бомбы B61-12, сообщила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.
«Наше стратегическое партнерство с Великобританией очень прочно, как и их приверженность ядерному сдерживанию. И мы вместе продвигаем наши взгляды на критически важную устойчивость цепочки поставок. НАТО сильно. Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили осведомленность НАТО о нашем ядерном потенциале путем посещений нашего предприятия и других регулярных мероприятий», — сказала Хруби.
В январе 2024 года газета The Telegraph со ссылкой на госзакупки Пентагона писала о планах США впервые за 15 лет разместить ядерное оружие в Великобритании. Речь шла о боеголовках B61-12 с мощностью до 50 килотонн — втрое больше, чем у сброшенной на Хиросиму бомбы. «С того момента, как НАТО объявило нас главной угрозой — по сути дела, врагом — мы рассматриваем все ядерное оружие стран — членов НАТО — Соединенных Штатов, Британии и Франции — как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации. В наших доктринальных документах мы исходим именно из этого», — заявил в ответ на планы Вашингтона глава МИДа Сергей Лавров.
На прошлой неделе NNSA объявило о завершении программы модернизации B61-12. Семейство бомб B61 — это самое старое и универсальное оружие в ядерном арсенале США, отметили там. B61-12 заменит B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10. Эту версию начали разрабатывать в 2008 году, производство началось в 2021-м.
Теперь NNSA намерено перейти к разработке бомбы B61-13. Она будет иметь мощность, аналогичную B61-7, и заменит некоторые из старых гравитационных бомб, сообщало издание Defense News. Мощность B61-7 выше, чем у B61-12. По данным Федерации американских ученых (FAS), максимальная мощность B61-7 составляет 360 килотонн, тогда как максимальная мощность B61-12 — 50 килотонн.
В марте издание Breaking Defense со ссылкой на Объединенное управление программой F-35 (JPO) писало, что истребитель F-35A официально сертифицирован для того, чтобы нести термоядерную гравитационную бомбу B61-12. График поставок B61-12 в Европу неясен, отмечало издание. Издание Politico сообщало, что эти бомбы на базах НАТО в Европе начнут развертывать с декабря 2022 года.
По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков», в Европе размещено около 100 ядерных бомб B61 — это единственный вид нестратегического оружия в арсенале США (их планируется заменить на модифицированные бомбы B61-12). Они находятся на шести авиабазах в пяти странах — с ними у США заключены соответствующие двусторонние соглашения (число бомб и самолеты — по данным «Бюллетеня»).
- Бельгия, авиабаза Кляйне Брогель (Kleine Brogel) — 10–15 авиабомб с возможностью доставки самолетами F-16MLU.
- Германия, авиабаза Бюхель (Büchel) — 10–15 бомб, самолеты PA-200 Tornado.
- Италия, авиабазы Авиано (Aviano) — 20–30 бомб, самолеты F-16 C/D — и Геди (Ghedi) — 10–15 бомб, самолеты PA-200 Tornado.
- Нидерланды, авиабаза Фолькель (Volkel) — 10–15 бомб, самолеты F-16MLU.
- Турция, авиабаза Инджирлик (Incirlik) — 20–30 бомб, неназванные американские самолеты. В отличие от других стран Турция не позволяет США постоянно держать в республике бомбардировщики. Это значит, что в случае конфликта либо американские самолеты будут прилетать на авиабазу за оружием, либо оружие с нее будут перевозить к средствам его доставки.
Также в последние два года идет переоборудование авиабазы Лейкенхит (Lakenheath) в Великобритании — по оценке аналитиков, для того чтобы вновь разместить там американские арсеналы.
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