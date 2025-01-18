В США объявили о развертывании в Европе гравитационных бомб B61-12

Речь идет о гравитационной бомбе B61-12 мощностью до 50 килотонн — втрое больше, чем у сброшенной на Хиросиму бомбы

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США начали развертывать в Европе модифицированные

гравитационные бомбы B61-12, сообщила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

«Наше стратегическое партнерство с Великобританией очень прочно, как и их приверженность ядерному сдерживанию. И мы вместе продвигаем наши взгляды на критически важную устойчивость цепочки поставок. НАТО сильно. Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили осведомленность НАТО о нашем ядерном потенциале путем посещений нашего предприятия и других регулярных мероприятий», — сказала Хруби.

В январе 2024 года газета The Telegraph со ссылкой на госзакупки Пентагона писала о планах США впервые за 15 лет разместить ядерное оружие в Великобритании. Речь шла о боеголовках B61-12 с мощностью до 50 килотонн — втрое больше, чем у сброшенной на Хиросиму бомбы. «С того момента, как НАТО объявило нас главной угрозой — по сути дела, врагом — мы рассматриваем все ядерное оружие стран — членов НАТО — Соединенных Штатов, Британии и Франции — как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации. В наших доктринальных документах мы исходим именно из этого», — заявил в ответ на планы Вашингтона глава МИДа Сергей Лавров.

На прошлой неделе NNSA объявило о завершении программы модернизации B61-12. Семейство бомб B61 — это самое старое и универсальное оружие в ядерном арсенале США, отметили там. B61-12 заменит B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10. Эту версию начали разрабатывать в 2008 году, производство началось в 2021-м.

Теперь NNSA намерено перейти к разработке бомбы B61-13. Она будет иметь мощность, аналогичную B61-7, и заменит некоторые из старых гравитационных бомб, сообщало издание Defense News. Мощность B61-7 выше, чем у B61-12. По данным Федерации американских ученых (FAS), максимальная мощность B61-7 составляет 360 килотонн, тогда как максимальная мощность B61-12 — 50 килотонн.

В марте издание Breaking Defense со ссылкой на Объединенное управление программой F-35 (JPO) писало, что истребитель F-35A официально сертифицирован для того, чтобы нести термоядерную гравитационную бомбу B61-12. График поставок B61-12 в Европу неясен, отмечало издание. Издание Politico сообщало, что эти бомбы на базах НАТО в Европе начнут развертывать с декабря 2022 года.