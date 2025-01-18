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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Болтон заявил о безразличии Трампа к деталям украинского урегулирования

Экс-советник заявил о безразличии Трампа к деталям украинского урегулирования
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине, а какими будут условия, ему безразлично, это «плохая новость» для Киева, заявил бывший советник Трампа Болтон
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images)

Избранному президенту США Дональду Трампу «все равно», как завершится конфликт на Украине, считает его бывший советник Джон Болтон (2018–2019). Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK.

«Трамп хочет положить конец войне как можно скорее после вступления в должность, и ему все равно, какую форму примет это урегулирование. Он просто хочет, чтобы это закончилось, и это плохая новость для Украины», — полагает он.

Как считает Болтон, президент Владимир Путин хочет прекращения огня, линия разграничения может пройти по тем территориям, которые сейчас контролирует Россия, и если перемирие продлится долго, то эта линия «прекращения огня станет новой границей между Россией и Украиной».

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Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял, что намерен завершить конфликт на Украине за один день. Однако теперь, по данным Reuters, его команда отводит на это «месяцы или даже больше». Избранный президент в последнее время не раз публично отмечал, что хочет добиться прекращения боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Трамп хочет завершить конфликт, и выражал надежду, что он сможет дать Украине «реальные гарантии безопасности». Помимо этого, Киев настаивает на том, чтобы его пригласили в НАТО (допускается вариант, что членство будет распространяться только на подконтрольные Украине территории).

По данным Reuters, советники Трампа не поддерживают вариант, по которому Киев станет членом Североатлантического альянса. Против этого выступает Россия. Помимо этого, Москва настаивает на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признании этих регионов, а также Крыма и Севастополя российскими на международном уровне, снятии санкции, безъядерном статусе Украины.

И Трамп, и президент Владимир Путин заявляли, что готовы к диалогу, но избранный глава американского государства отмечал, что перед контактами ему нужно «попасть в офис». Инаугурация Трампа пройдет 20 января. В Киеве также говорили, что после этой даты намерены как можно скорее провести встречу Зеленского и Трампа.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Джон Болтон Украина Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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