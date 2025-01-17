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Политика ,  
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Блинкен назвал позицию Киева условием успеха сделки Трампа по Украине

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, при каких условиях можно будет заключить «хорошую сделку» по миру на Украине. Заявление было сделано во время брифинга в Госдепартаменте 16 января.

Одним из ключевых условий для заключения соглашения с Россией Блинкен назвал желание украинской стороны прекратить военные действия.

»<...> я считаю, что новая администрация [США. — РБК] находится в том положении, когда, если украинцы того пожелают и сделают такой выбор, она может помочь им заключить выгодную сделку», — сказал госсекретарь.

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Также уходящий скоро с поста Блинкен отметил вероятность того, что Россия может на время прекращения огня «отдохнуть», перегруппироваться и вновь атаковать.

«<...> в любое прекращение огня должно быть встроено эффективное сдерживание, необходимое для того, чтобы он (Путин. — РБК) не предпринял повторной атаки. Это, я думаю, необходимая часть любой хорошей, прочной сделки для Украины», — добавил чиновник.

На посту госсекретаря Энтони Блинкена при администрации Трампа сменит Марко Рубио. Избранный президент Дональд Трамп утвердил его кандидатуру 13 ноября 2024 года.

В декабре 2024 года президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и с учетом реалий на земле.

«По условиям для начала переговоров: у нас нет предварительных условий, мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года. И исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня», — сказал тогда Путин.

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