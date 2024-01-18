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Политика ,  
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Пакистан заявил, что ударил в Иране по Вази, Шафаку и Председателю

Пакистан в Иране нанес удары по укрытиям белуджийских сепаратистов из движений «Армия освобождения Белуджистана» и «Фронт освобождения Белуджистана». Это был ответ на удар Ирана по Пакистану
Фото: Akhtar Soomro / Reuters
Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Пакистанские силы нанесли в Иране удары по укрытиям, использовавшимся террористами, выступающими за независимость Белуджистана, говорится в поступившем в РБК сообщении армии Пакистана.

«Ставшие целями укрытия использовались печально известными террористами, в том числе Доста по прозвищу Председатель, Баджар по прозвищу Согат, Сахил по прозвищу Шафак, Асгар по прозвищу Башам и Вазир по прозвищу Вази и другими», — сказано в нем.

Они ответственны за недавние нападения в Пакистане, уточнили военные, и являются членами движений «Армия освобождения Белуджистана» и «Фронт освобождения Белуджистана». Представители народа белуджи проживают на территории Пакистана, Ирана и Афганистана, эти движения выступают за создание независимого государства Белуджистан.

«Вооруженные силы Пакистана остаются в состоянии постоянной готовности обеспечить безопасность пакистанских граждан от террористических актов», — сказано в сообщении.

В пакистанской провинции Белуджистан нередко происходят теракты и нападения. Например, в ноябре прошлого года террористы устроили засаду, в которую попали два автомобиля сил безопасности страны. Погибли 14 солдат.

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Фото:Rana Sajid Hussain / Global Look Press

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Иран и Пакистан 16 и 18 января соответственно обменялись ракетными ударами по объектам, связанным с белуджийскими сепаратистами. Тегеран сообщал об ударах по объектам «Армии справедливости». Пакистан осудил действия иранских военных и сообщил, что в результате ударов погибли двое детей, а еще трое были ранены. Страна также отозвала своего посла из Ирана.

Исламабад нанес ответные удары «по укрытиям террористов» на иранской территории. В результате погибли девять человек, включая трех женщин и четверых детей, которые не являлись гражданами Ирана. Несмотря на атаку, Пакистан заявил об уважении иранского суверенитета. Тегеран после удара вызвал в МИД временного поверенного в делах соседней страны.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Валентина Шварцман
Пакистан Иран Белуджистан
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