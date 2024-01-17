Губернатор Богомаз: средства РЭБ подавили три беспилотника над Брянской областью

Cредства РЭБ подавили три беспилотника над Брянской областью

Фото: Google Maps

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили три беспилотника самолетного типа над Брянским районом, сообщил губернатор области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Позже Минобороны России отчиталось, что средства ПВО сбили над Брянской областью три беспилотника, а также две тактические ракеты «Точка-У».

С начала российской военной операции на Украине Брянская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. Утром 17 января украинские военные обстреляли село Сушаны Климовского района, писал Богомаз.

В результате атаки был частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение. Никто не пострадал.

О попытке ВСУ атаковать Брянскую область с помощью беспилотника Богомаз сообщал накануне. Тогда дрон уничтожили над Трубчевским районом, пострадавших и разрушений не было.