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Военная операция на Украине ,  
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Cредства РЭБ подавили три беспилотника над Брянской областью

Губернатор Богомаз: средства РЭБ подавили три беспилотника над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили три беспилотника самолетного типа над Брянским районом, сообщил губернатор области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Позже Минобороны России отчиталось, что средства ПВО сбили над Брянской областью три беспилотника, а также две тактические ракеты «Точка-У».

С начала российской военной операции на Украине Брянская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. Утром 17 января украинские военные обстреляли село Сушаны Климовского района, писал Богомаз.

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Фото:Минобороны РФ / ТАСС

В результате атаки был частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение. Никто не пострадал.

О попытке ВСУ атаковать Брянскую область с помощью беспилотника Богомаз сообщал накануне. Тогда дрон уничтожили над Трубчевским районом, пострадавших и разрушений не было.

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Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз РЭБ беспилотники дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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