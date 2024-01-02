Над Белгородской областью второй раз за день сбили ракеты «Ольха»

Ракета реактивной системы залпового огня «Ольха» (Фото: Владимир Струмковский / Zuma / Global Look Press)

Силы ПВО сбили еще пять ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью, заявило Минобороны, передает ТАСС.

«Около 13 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», — говорится в сообщении.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО работала над Белгородом и Белгородским районам, она сбила пять целей. Пострадала женщина, у нее рваная рана левой кисти.

«В Белгороде осколками повреждено торговое помещение и несколько автомобилей. В Белгородском районе осколками посечен один легковой автомобиль в селе Беловское», — добавил губернатор.

Ранее днем Минобороны отчиталось об уничтожении четырех ракет «Ольха» над регионом. Губернатор писал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По его словам, четыре воздушные цели сбили на подлете к городу. По предварительным данным, мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Белгороде дважды включалась сирена ракетной опасности.

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30 декабря в результате удара по городу погибли 25 человек, более 100 получили ранения. Минобороны заявило, что украинские военные применили две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением, а также снаряды чешской РСЗО Vampire. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества). Президент Владимир Путин назвал обстрел терактом.

Минобороны отчиталось об ударах по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове в ответ на обстрел Белгорода. В частности, удар был нанесен «по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», где были «уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», заявило ведомство.