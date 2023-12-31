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Собянин рассказал о «множестве тревог за судьбу Москвы» в уходящем году

Собянин: в 2023 году были тревоги за судьбу Москвы, мы стали значительно сильнее
Сюжет
Новый год 2024
Несмотря на все треволнения, 2023 год был успешным, заявил Собянин. Он поблагодарил москвичей за «мужество, трудолюбие и поддержку» и выразил уверенность, что 2024-й «принесет новые достижения и победы»
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

В уходящем году многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность Москвы и России, и это сделать удалось, заявил мэр столицы Сергей Собянин в новогоднем обращении.

«Мы провожаем уходящий год. В нем было много тревог и переживаний за судьбу Москвы и России. За судьбу наших защитников в зоне специальной военной операции. Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны», — сказал Собянин.

Он отметил, что под руководством президента это сделать удалось. «Мы чувствуем себя значительно сильнее и увереннее», — заявил мэр.

Собянин рассказал о «множестве тревог за судьбу Москвы» в уходящем году
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По его словам, несмотря на все треволнения, 2023 год был успешным. Мэр поблагодарил жителей Москвы за «мужество, трудолюбие и поддержку».

«Москва продолжает развиваться, строить планы на будущее. Я уверен, что 2024 год принесет нам новые достижения и победы», — заявил Собянин.

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Он пожелал гражданам здоровья и долголетия, благополучия и достатка. «Пусть вас радуют дети и внуки. Пусть рядом с вами будут близкие и любящие вас люди. С праздником вас, дорогие москвичи!» — заключил мэр.

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении назвал судьбу Отечества и «глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия», главным, что объединяет россиян. Он отметил, что в 2023 году работа на общее благо сплотила общество и оно едино в своих «помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники».

Отдельно Путин обратился к российским военным. «Вы — наши герои, вместе с вами наши сердца», — заявил президент.

Он также пожелал самого доброго всем российским семьям в новом году, который объявлен Годом семьи, отметив, что из истории каждой из них складывается история «нашей огромной, прекрасной и любимой родины».

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Сергей Собянин новогоднее обращение Москва
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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