Собянин: в 2023 году были тревоги за судьбу Москвы, мы стали значительно сильнее

Собянин рассказал о «множестве тревог за судьбу Москвы» в уходящем году

Несмотря на все треволнения, 2023 год был успешным, заявил Собянин. Он поблагодарил москвичей за «мужество, трудолюбие и поддержку» и выразил уверенность, что 2024-й «принесет новые достижения и победы»

Сергей Собянин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

В уходящем году многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность Москвы и России, и это сделать удалось, заявил мэр столицы Сергей Собянин в новогоднем обращении.

«Мы провожаем уходящий год. В нем было много тревог и переживаний за судьбу Москвы и России. За судьбу наших защитников в зоне специальной военной операции. Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны», — сказал Собянин.

Он отметил, что под руководством президента это сделать удалось. «Мы чувствуем себя значительно сильнее и увереннее», — заявил мэр.

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По его словам, несмотря на все треволнения, 2023 год был успешным. Мэр поблагодарил жителей Москвы за «мужество, трудолюбие и поддержку».

«Москва продолжает развиваться, строить планы на будущее. Я уверен, что 2024 год принесет нам новые достижения и победы», — заявил Собянин.

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Он пожелал гражданам здоровья и долголетия, благополучия и достатка. «Пусть вас радуют дети и внуки. Пусть рядом с вами будут близкие и любящие вас люди. С праздником вас, дорогие москвичи!» — заключил мэр.

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении назвал судьбу Отечества и «глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия», главным, что объединяет россиян. Он отметил, что в 2023 году работа на общее благо сплотила общество и оно едино в своих «помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники».

Отдельно Путин обратился к российским военным. «Вы — наши герои, вместе с вами наши сердца», — заявил президент.

Он также пожелал самого доброго всем российским семьям в новом году, который объявлен Годом семьи, отметив, что из истории каждой из них складывается история «нашей огромной, прекрасной и любимой родины».