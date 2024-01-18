WSJ узнала, что Китай две недели скрывал начало пандемии COVID-19

Китайские исследователи имели почти полную последовательность структуры вируса SARS-CoV-2 как минимум за несколько недель до передачи данных ВОЗ, выяснила WSJ. Пекин эту информацию отрицал и призывал США не распространять слухи

Фото: Ng Han Guan / EPA / ТАСС

Один из китайских исследователей загрузил почти полную последовательность структуры вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, за две недели до того, как Пекин официально объявил о распространении смертельного вируса. Об этом со ссылкой на данные минздрава США, переданные палате представителей, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, которая ознакомилась с документами, 28 декабря 2019 года доктор Лили Рен из Пекинского института биологии патогенов загрузила почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2 в базу данных, управляемую правительством США. На тот момент, отмечает WSJ, китайские власти называли вспышку заболевания в Ухане «неизвестной пневмонией», а рынок морепродуктов Хуанань, где, предположительно, и началась вспышка, все еще был открыт.

Согласно данным американского правительства, Китай поделился последовательностью вируса SARS-CoV-2 со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) только 11 января 2020 года.

WSJ отмечает, что эти несколько недель могли бы сыграть «решающую роль» в понимании способа распространения COVID-19, а также дать время для разработки медицинских рекомендаций и для начала работы над вакциной. «Это подчеркивает, насколько осторожными мы должны быть в отношении точности информации, которую опубликовало китайское правительство», — заявил газете вирусолог из Онкологического центра Фреда Хатчинсона Джесси Блум, который также ознакомился с документами минздрава.

«Китай продолжает совершенствовать меры реагирования на COVID, основываясь на научных данных, чтобы сделать их более целенаправленными», — заявил представитель китайского посольства.

Доктор Лили Рен не ответила на запрос газеты. Как отмечает WSJ, в контрактных документах Рен была указана как участник финансируемого США проекта по изучению коронавирусов. Работу, которая включала сбор образцов летучих мышей в Китае, контролировала некоммерческая организация EcoHealth Alliance.

О том, что китайские власти скрывали от Всемирной организации здравоохранения данные об опасности коронавируса, ранее неоднократно сообщали западные СМИ. Assosiated Press еще в мае 2020 года со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США (DHS) писало, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.

За месяц до этого телеканал Fox News сообщал, что коронавирус появился в одной из лабораторий Китая в результате его попыток превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. По данным телеканала, первым COVID-19 случайно заразился сотрудник лаборатории. На тот момент американский президент Дональд Трамп также заявлял, что у него есть данные, которые позволяют говорить о появлении коронавируса именно в китайской лаборатории.

South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на правительственные документы сообщала, что первый подтвержденный случай COVID-19 в Китае датировался 17 ноября 2019 года, однако врачи к тому моменту не осознавали всей опасности заболевания. По данным газеты, доктор из Уханя Чжан Цзисянь еще в декабре сообщила органам здравоохранения, что болезнь была вызвана новым коронавирусом. К этому моменту было инфицировано более 180 человек.

КНР официально объявила о нескольких зараженных «неизвестной пневмонией» 31 декабря 2019 года. Власти Китая неоднократно отрицали искусственное происхождение короновируса и призывали США не распространять ложные данные. Также Пекин отрицал данные о задержке с передачей данных о вирусе ВОЗ.