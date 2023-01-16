Минобороны Болгарии опровергло информацию Bloomberg о продаже 14 самолетов Су-25 для Киева

Минобороны Болгарии опровергло данные о продаже Су-25 для Украины

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Министерство обороны Болгарии опровергло информацию Bloomberg, что страна передала 14 самолетов Су-25 Украине через посредников, сообщает Novinite.

«Министерство обороны не продавало и не предоставляло государствам НАТО самолеты Су-25, предназначенные для Украины», — говорится в заявлении.

Ранее и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что у него нет информации о передаче Украине 14 штурмовиков советского производства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Болгария продала другим странам НАТО 14 штурмовиков Су-25, которые были позже переданы Украине. Агентство написало об этом 15 января со ссылкой на нидерландскую аналитическую компанию Oryx.