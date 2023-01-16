Минобороны Болгарии опровергло данные о продаже Су-25 для Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Международная федерация разрешила боксерам-любителям носить бороду и усы Спорт, 18:46
Французский волонтер Боке объяснил просьбу дать ему убежище в России Политика, 18:40
The Block: основатели фонда-банкрота начали поиск $25 млн для криптобиржи Крипто, 18:34
Актриса, певица, фотограф: какой была Джина Лоллобриджида Общество, 18:31 
Баку пожалуется в УЕФА на рисунок Мхитаряна с Нагорным Карабахом Спорт, 18:23
Эксперты назвали опасными «клоны» смарт-часов Samsung и Apple. Список Life, 18:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:21
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Умерла заслуженная артистка РСФСР Ольга Вардашева Общество, 18:15
Объем КИП «Енисейская Сибирь» увеличится почти на ₽1 трлн Пресс-релиз, 18:11
Эрдоган заявил Путину о готовности Анкары быть посредником для мира Политика, 17:57
Bloomberg узнал о росте на 30% поставок нефти из России по морю Экономика, 17:56
Стало известно, кто заменит Назарова в роли Воланда в спектакле МХТ Life, 17:54
Минобороны Болгарии опровергло данные о продаже Су-25 для Украины Политика, 17:51
Арестович призвал вести себя «как разумные люди» в отношении УПЦ МП Политика, 17:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны Болгарии опровергло данные о продаже Су-25 для Украины

Минобороны Болгарии опровергло информацию Bloomberg о продаже 14 самолетов Су-25 для Киева
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Министерство обороны Болгарии опровергло информацию Bloomberg, что страна передала 14 самолетов Су-25 Украине через посредников, сообщает Novinite.

«Министерство обороны не продавало и не предоставляло государствам НАТО самолеты Су-25, предназначенные для Украины», — говорится в заявлении.

Ранее и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что у него нет информации о передаче Украине 14 штурмовиков советского производства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Болгария продала другим странам НАТО 14 штурмовиков Су-25, которые были позже переданы Украине. Агентство написало об этом 15 января со ссылкой на нидерландскую аналитическую компанию Oryx.

Теги
Болгария Су-25 опровержение Bloomberg Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Президент Болгарии дал неделю на формирование правительства
Политика
Минобороны отчиталось о трех сбитых штурмовиках Су-25 ВСУ
Политика
Минобороны заявило о сбитых в ДНР украинских самолетах Су-25 и МиГ-29
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter