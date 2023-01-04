Президент Болгарии дал неделю на формирование правительства

Румен Радев (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Президент Болгарии Румен Радев дал бывшей правящей партии «Продолжаем перемены» неделю на формирование нового правительства после первой неудачной попытки в конце прошлого года. Мандат на формирование Национального собрания Рудев вручил выдвинутому экс-правящей партией на пост премьера Николе Денкову.

«Я полагаю, что вы воспользуетесь следующей неделей, чтобы добиться диалога с оставшимися полномочиями и вернуться через 7 дней сюда с предложением о правительстве», — сказал президент при вручении документа. (цитата по «Марица»)

В ответ Денков заявил, что в обсуждении участвуют четыре политические силы. Он подчеркнул, что если за неделю мандат проект решения его партии не получит поддержки, это будет означать, что в правительстве нет большинства, и мандат выполнен не будет.

Как поясняет телеканал Nova, программа Денкова должна набрать большинство. Однако сделать это будет сложно, поскольку крупные партии «Возрождение», «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), «Движение за права и свободы» (ДПС) и Болгарская социалистическая партия (БСП) уже объявили, что откажутся от второго срока.

Согласно Конституции Болгарии, говорится в статье, если за неделю решение по кабмину принято не будет, президент должен будет вручить третий мандат для формирования правительства. Отмечается, что при этом глава государства может самостоятельно решать, какой партии вручать мандат, а срок принятия решения в таком случае может составить до одного месяца.

Если и в третий раз партии не смогут достичь консенсуса, то президент должен будет распустить парламент и назначить новые выборы.

В Болгарии в начале октября прошли внеочередные парламентские выборы. Это были четвертое голосование за последние 18 месяцев. Тогда лидером стала ГЕРБ, за которую проголосовали 25% избирателей, «Продолжаем перемены» заняла второе место. Партии получили 67 и 53 места в парламенте соответственно.