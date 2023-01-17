В СНБО Украины заявили о задании готовить людей к войне до спецоперации

На Украине задолго до начала спецоперации велась «сумасшедшая подготовка» общества к войне, заявил глава СНБО Алексей Данилов. Власти России до начала военных действий говорили, что Киев готовит военную операцию против Донбасса

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины занимался «сумасшедшей» подготовкой общества к войне, заявил глава СНБО Алексей Данилов в интервью изданию «Суспильне новини». Ведущий в разговоре с Даниловым сказал, что на Украине сейчас начинают выяснять, что происходило в кабинетах власти перед началом боевым действий, почему после начала спецоперации России на Украине россияне так быстро продвинулись. Он спросил Данилова, задается ли он сам этими вопросами.

«Когда говорят, что мы, якобы, не готовились к войне, я хочу обратить внимание на решения Совета безопасности и обороны. Если кто-то начнет их анализировать, чего они касались, как это происходило, какие были процессы, то подготовка шла сумасшедшая. Если бы мы не подготовили общество, то мы не имели бы сегодня того результата, который имеем, — сказал Данилов. — Задание было президента, задание было Совета нацбезопаности и обороны подготовить общество к войне. Общество к войне было готово».

То, что российские военные зашли на территорию Украины с разных сторон, было бы вызовом для любой страны, заявил Данилов. «Но выбрана стратегия, я считаю, абсолютно уместная на то время», — считает глава СНБО. По его словам, нынешнему поколению «необходимо поставить точку» в этой войне, иначе этот вопрос придется решать нынешним детям.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. В тот же день российская армия пересекла границу в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Уже в первые дни спецоперации Минобороны сообщало, что российские военные блокировали Херсон, Бердянск, взяли под полный контроль Мелитополь. В конце марта, после переговоров делегаций Киева и России в Стамбуле, Минобороны России отвело военных из Черниговской и Сумской областей. В Кремле это назвали жестом доброй воли в интересах переговорного процесса. После событий в Буче (Москва называет их спланированной провокацией) переговоры между Россией и Украиной были заморожены. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности продолжить переговоры, в Киеве выступают против диалога с Москвой.

До начала боевых действий Россия неоднократно говорила о том, что Киев готовится к боевым действиям на Донбассе. Президент России Владимир Путин говорил, что Москва не может смотреть на Киев, и «ждать, когда долбанут».

«Мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить-то с этим? Все время с оглядкой? Что там будет и когда долбанут?» — говорил он в декабре 2021 года, когда на дипломатическом уровне шло обсуждение предложения Москвы НАТО по гарантиям безопасности для России и исключить вступление Украины в альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский примерно в это же время говорил, что Киев рассчитывает получить «очень четкую» временную перспективу о вступлении Украины в НАТО, вернуть Крым и «как можно скорее разблокировать» ситуацию в Донбассе.

Ранее Данилов говорил, что власти России намерены предложить Киеву «корейский вариант» урегулирования конфликта — «так называемая условная «38-я параллель». По 38-й параллели северной широты сейчас проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Граница здесь прошла после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирный договор между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключен до сих пор. Данилов заявил, что в Сеуле об этом соглашении жалеют.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл сообщения украинской стороны о подготовке урегулирования конфликта по «корейскому варианту» уткой.