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NYT узнала об отправке США боеприпасов Украине со складов в Израиле

NYT: США отправляют Украине боеприпасы из своих запасов в Израиле
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Пентагон отправляет Украине боеприпасы из своих запасов, которые расположены на складах в Израиле, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских и израильских официальных лиц.

Речь идет о запасах оружия и боеприпасов США для использования в ближневосточных конфликтах. Источники газеты утверждают, что на фоне «затягивания» конфликта на Украине Пентагон договорился с израильской стороной об отправке Киеву 300 тыс. снарядов 155 мм. Это одобрил бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид, говорится в статье.

Издание приводит заявление сил обороны Израиля, в котором говорится, что «на основании запроса США определенное оборудование было передано Министерству обороны США с его складов». Других подробностей не приводится. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался обсуждать вопрос о подразделениях, представляющих оборудование и ресурсы, а также их местонахождения, ссылаясь на соображения безопасности.

Материал дополняется. 

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Военная операция на Украине боеприпасы Израиль
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