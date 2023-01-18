NYT узнала об отправке США боеприпасов Украине со складов в Израиле
Пентагон отправляет Украине боеприпасы из своих запасов, которые расположены на складах в Израиле, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских и израильских официальных лиц.
Речь идет о запасах оружия и боеприпасов США для использования в ближневосточных конфликтах. Источники газеты утверждают, что на фоне «затягивания» конфликта на Украине Пентагон договорился с израильской стороной об отправке Киеву 300 тыс. снарядов 155 мм. Это одобрил бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид, говорится в статье.
Издание приводит заявление сил обороны Израиля, в котором говорится, что «на основании запроса США определенное оборудование было передано Министерству обороны США с его складов». Других подробностей не приводится. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался обсуждать вопрос о подразделениях, представляющих оборудование и ресурсы, а также их местонахождения, ссылаясь на соображения безопасности.
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