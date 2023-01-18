Премьер Нидерландов допустил восстановление отношений с Россией

Если мирные переговоры по Украине состоятся и они будут успешными, Европе придется восстанавливать отношения с Россией, так как она никуда не денется, считает Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images )

Европе придется восстанавливать отношения с Россией, если будут мирные переговоры и они завершатся успехом, так как Москва никуда не денется, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе мероприятия Атлантического совета (американский аналитический центр, признан нежелательной организацией в РФ).

Рютте задался вопросом, кто должен принимать решение о вступлении в мирные переговоры.

«Только один человек может принимать решение о мирных переговорах — это президент Украины, а также украинское правительство и украинский народ», — отметил премьер.

Глава правительства предложил представить себе, если бы он позвонил президенту США Джо Байдену и сказал: «Привет, Джо, это Марк, не будь таким трудным человеком, начни переговоры с канадцами, мексиканцами». Тот бы ответил отказом, убежден Рютте. «Так и здесь», — считает он. «Если будут мирные переговоры — и они будут успешными, нам придется каким-то образом восстанавливать отношения с Россией», — добавил премьер.

Киев готов рассмотреть возможность переговоров с Россией, если они будут основываться на ряде «базовых, универсальных принципов», таких как уважение к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, верховенство права, компенсация ущерба, а также гарантии того, что подобное больше не произойдет, заявил накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Они же были озвучены президентом Владимиром Зеленским в его «формуле мира».

В Кремле заявляли, что не может быть никакого мирного плана, который «не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов». Москва сейчас хочет не «настоящих переговоров», а только согласия украинской стороны на выдвинутые ультиматумы, убеждены, в свою очередь, в Киеве.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Москва не будет возражать против восстановления отношений с Европой, если этого захотят сами европейские политики.