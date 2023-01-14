Турция заявила о мировом нежелании переговоров по Украине

Калын отметил, что проведение мирных переговоров по Украине не будет возможным, пока Москва и Киев не получат необходимых гарантий безопасности. «В мире превалирует настрой на продолжение конфликта», — добавил он

Ибрагим Калын (Фото: Murad Sezer / Reuters)

У мирового сообщества пока нет желания создать условия для проведения мирных переговоров России и Украины, заявил журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС.

«Это очень грустно, что у мирового сообщества нет достаточного желания создать условия для проведения серьезных переговоров России и Украины. Это произойдет, только когда Россия увидит, что ключевые западные страны, главным образом США, сделают серьезные шаги в контексте этого крупного геополитического вопроса. Предложат новую архитектуру безопасности, которая защитит Запад, Европу, Россию, Украину. Дадут [России] четкие гарантии, что Украина не вступит в НАТО, а Украина получит гарантии ненападения», — ответил он на вопрос агентства.

В то же время Калын отметил, что на данный момент «в мире превалирует настрой на продолжение конфликта» и обсуждение мирного соглашения по Украине сейчас невозможно. «Как я и говорил, общий климат такой, что все призывают к войне. В таких условиях сложно даже говорить об учете, к примеру, 10% украинского мирного плана, 20% российского. Ничего не выйдет. Я немного пессимистичен в этом вопросе. Но, возможно, через месяц или два настрой изменится и у нас будет больше шансов», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее не раз призывал западные страны к диалогу с Россией, он также счел неправильным негативное отношение к президенту Владимиру Путину. «Все выступают против него. Позвольте мне быть откровенным, я бы сказал, что это неправильно. Если вы проявите негативные подходы к такому государству, как Россия, он будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи притесненным», — объяснял турецкий лидер.



В Анкаре полагают, что западные страны столкнутся с «бесконечными издержками» из-за изоляции России, а также не соглашаются вводить против Москвы санкции.

В то же время Турция поддержала предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским «формулу мира», которую тот представил на саммите G20 в ноябре. План предполагает радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию того, что конфликт окончен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ выразила несогласие с позицией Турции. «Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны», — отметила она.