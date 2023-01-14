Турция заявила о мировом нежелании переговоров по Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли экс-премьер и генерал Политика, 17:54
Кокорина включили в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра Спорт, 17:42
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 17:41
Посольство исключило влияние британских танков у ВСУ на ход спецоперации Политика, 17:35
Forbes рассказал о «дипломатии беспилотников» Турции в странах СНГ Политика, 17:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:25
МЮ дважды забил в концовке и одержал волевую победу над «Манчестер Сити» Спорт, 17:25
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
В «Ленкоме» перенесли спектакли из-за смерти Чуриковой Общество, 17:24
«Морозко», «Ребро Адама», «Ширли-мырли»: роли Инны Чуриковой в кино Общество, 17:20
Военная прокуратура подала иск о блокировке новостного сайта ООН Общество, 17:14
Офис президента Украины сообщил о ракетных атаках Политика, 17:12
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 16:52
Турция заявила о мировом нежелании переговоров по Украине Политика, 16:41
Умер первый олимпийский чемпион по биатлону Спорт, 16:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Турция заявила о мировом нежелании переговоров по Украине

Представитель Эрдогана Калын: мировое сообщество пока не хочет переговоров по Украине
Калын отметил, что проведение мирных переговоров по Украине не будет возможным, пока Москва и Киев не получат необходимых гарантий безопасности. «В мире превалирует настрой на продолжение конфликта», — добавил он
Ибрагим Калын
Ибрагим Калын (Фото: Murad Sezer / Reuters)

У мирового сообщества пока нет желания создать условия для проведения мирных переговоров России и Украины, заявил журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС.

«Это очень грустно, что у мирового сообщества нет достаточного желания создать условия для проведения серьезных переговоров России и Украины. Это произойдет, только когда Россия увидит, что ключевые западные страны, главным образом США, сделают серьезные шаги в контексте этого крупного геополитического вопроса. Предложат новую архитектуру безопасности, которая защитит Запад, Европу, Россию, Украину. Дадут [России] четкие гарантии, что Украина не вступит в НАТО, а Украина получит гарантии ненападения», — ответил он на вопрос агентства.

В то же время Калын отметил, что на данный момент «в мире превалирует настрой на продолжение конфликта» и обсуждение мирного соглашения по Украине сейчас невозможно. «Как я и говорил, общий климат такой, что все призывают к войне. В таких условиях сложно даже говорить об учете, к примеру, 10% украинского мирного плана, 20% российского. Ничего не выйдет. Я немного пессимистичен в этом вопросе. Но, возможно, через месяц или два настрой изменится и у нас будет больше шансов», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее не раз призывал западные страны к диалогу с Россией, он также счел неправильным негативное отношение к президенту Владимиру Путину. «Все выступают против него. Позвольте мне быть откровенным, я бы сказал, что это неправильно. Если вы проявите негативные подходы к такому государству, как Россия, он будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи притесненным», — объяснял турецкий лидер.

В Анкаре полагают, что западные страны столкнутся с «бесконечными издержками» из-за изоляции России, а также не соглашаются вводить против Москвы санкции.

В то же время Турция поддержала предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским «формулу мира», которую тот представил на саммите G20 в ноябре. План предполагает радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию того, что конфликт окончен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ выразила несогласие с позицией Турции. «Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны», — отметила она.

Читайте на РБК Pro
К увольнениям приготовиться: что в 2023 году ждет рынок труда в ИТ-сфере
«Похоже на удар в живот»: какой спорт спасает Цукерберга от перегрузки
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение
Премиум-застой: что ждет российских рестораторов в 2023 году
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция переговоры Военная операция на Украине мирный план
Материалы по теме
МИД не согласился с позицией Турции по «формуле мира» Зеленского
Политика
Кремль усомнился в поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине
Политика
Москалькова попросила парламент Турции прекратить поставки оружия Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter