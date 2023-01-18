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Кадыров заявил о взятии штурмом опорного пункта на Марьинском направлении

Кадыров заявил о взятии бойцами «Север-Ахмата» опорного пункта на Марьинском направлении
Глава Чечни назвал взятие этого укрепленного пункта «стратегически важным» и «существенным успехом на Марьинском фронте»

Бойцы полка спецназначения «Север-Ахмат» взяли штурмом опорный пункт на Марьинском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Захват укрепрайона — блестящий результат наших воинов. Данный рубеж обороны был стратегически важен и его взятие является существенным успехом на Марьинском фронте», — написал он.

По его словам, опорный пункт был оборудован «сплошь из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений» и располагался на выгодном для противника участке местности.

В ходе штурма была уничтожена большая часть живой силы противника, «внушительное количество» украинских военных взяты в плен, сказал Кадыров.

Он поблагодарил бойцов «Север-Ахмата» и их командира Зайнди Зингиева «за блестящую, тактически спланированную и проведенную операцию». «Победа будет за нами, а иначе никак!» — заключил глава Чечни.

Врио главы ДНР Денис Пушилин неоднократно заявлял об «освобождении» большей части Марьинки. Так, в середине декабря он говорил, что российские силы контролируют уже более 80% территории города. «Там сейчас идут бои в многоэтажной застройке, противник еще пытается удержаться за счет того, что там укрепления выстраивались задолго до этого», — рассказывал тогда Пушилин. Через несколько дней он утверждал, что центр Марьинки был зачищен от украинских военных, и пояснял, что полная «зачистка» города позволит взять украинских военных в клещи на авдеевском направлении.

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17 января врио главы ДНР заявил, что российские военные зачистили все высотки в Марьинке, где были укрепления противника. Он рассчитывает, что «в самое ближайшее время» город полностью перейдет под контроль ДНР.

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Елена Чернышова
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