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Экс-глава Сухопутных войск ответил Кадырову на «генерала бла-бла-бла»

Экс-глава Сухопутных войск Владимир Болдырев ответил Кадырову на «генерала бла-бла-бла»
Генерал Болдырев заявил, что критиковать командующих могут только президент и министр обороны. Все остальное он назвал пустыми словами и подковерной возней
Владимир Болдырев
Владимир Болдырев (Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости)

Бывший командующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев в разговоре с корреспондентом РБК прокомментировал высказывания Рамзана Кадырова в свой адрес. В частности он ответил на заявления о том, что был понижен в должности и переведен из Северо-Кавказского военного округа, потому что не справился со своими обязанностями.

«Меня никто никуда не понижал. Я стал после командовать Северо-Кавказским округом, переведен был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом. Вот все, что я могу по этому поводу сказать. Почему-то он не вспомнил 2008 год и принуждение Грузии к миру, вот этот момент он почему-то упустил совсем», — сказал Болдырев.

Он также вновь подчеркнул, что глава Чечни не имел права критиковать Александра Лапина. «Командующего войсками округа, командующего группировкой войск на фронте, генерал-полковника, героя России Лапина, давать ему оценку, а тем более критиковать его могут только два человека — это министр и президент нашего государства. Никакие другие должностные лица не могут давать оценку. Все остальное — просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны», — сказал Болдырев.

Все остальное, что он говорил обо мне — бог ему судья, я не собираюсь здесь с ним вступать в полемику», — заявил РБК Владимир Болдырев.

Накануне Кадыров комментировал заявление Болдырева о том, что как гражданское лицо не имел права критиковать Лапина. Он напомнил, что является генералом Росгвардии и имеет стаж, опыт и результат. «Кто из нас лучше — генерал-полковник бла-бла-бла или генерал-полковник Кадыров», — сказал глава Чечни.



С критикой Лапина Кадыров выступил в начале октября, после отхода российских войск от Красного Лимана. «Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. <...> Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время», — заявлял тогда Кадыров.

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Владимир Болдырев в 2001-2002 годах командовал войсками Сибирского военного округа, затем до 2004 года – войсками Северо-Кавказского военного округа. В середине июля 2004 года он был переведен на должность командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа.

В 2008-2009 годах Болдырев являлся главнокомандующим Сухопутными войсками, 1 января 2010 года написал рапорт об увольнении.

В настоящее время Болдырев является одним из генеральных инспекторов Министерства обороны.

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Рамзан Кадыров Минобороны Армия чеченская война Сухопутные войска Военная операция на Украине

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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