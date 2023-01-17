Пушилин заявил о зачистке высоток в Марьинке и контроле над ними
Российские силы зачистили все высотки в Марьинке, в ближайшее время ожидается переход города под полный контроль ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«В самом населенном пункте Марьинка все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. <...> Мы видим работу наших военнослужащих, которые метр за метром зачищают территорию. Рассчитываем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль Донецкой Народной Республики», — сказал Пушилин (цитата по ТАСС).
Марьинка — город районного значения, расположенный примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. Бои за нее ведутся с марта. 15 декабря Пушилин сообщил о взятии города «больше чем на 80%». По его словам, после взятия Марьинки российские военные смогут продвигаться в направлении Красногоровки, что поможет остановить обстрелы со стороны ВСУ Петровского района Донецка.
19 декабря он заявил о зачистке центра Марьинки. «Непосредственно те высотки, которые служили очень серьезным укреплением противника, практически находятся под контролем», — сказал Пушилин. Он объяснял, что полный контроль над городом откроет несколько направлений для продвижения российских сил, что в свою очередь позволит «образовать своеобразные клещи», в том числе на авдеевском направлении.