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Лавров заявил об ожидании более вежливых манер от США при Байдене

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Пресс-служба МИД РФ)

Москва надеется на то, что манеры США в отношении России станут «более вежливыми» со сменой президента и его команды, однако суть политики Вашингтона вряд ли изменится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня, там уже они рассуждают — «как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка», — пояснил Лавров.

При этом он допустил, что на российском направлении «манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми», но признал, что суть политики «едва ли изменится».

Министр также заявил, что надеется на формирование профессиональной, а не пропагандистской команды Байдена.

По словам Лаврова, Россия ждет конкретных предложений от новой администрации США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). «Слышим насчет намерения администрации Байдена возобновить с нами диалог по этой теме. И в том числе постараться до истечения Договора о стратегических наступательных вооружений 5 февраля согласовать его продление. Будем ждать конкретных предложений. Наша позиция хорошо известна, она остается в силе», — подчеркнул министр.

Материал дополняется.

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