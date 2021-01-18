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СМИ узнали о планах Байдена вернуть США в Парижское соглашение по климату

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Al Drago / Getty Images)

Избранный президент США Джо Байден планирует в день инаугурации 20 января подписать указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает CNN со ссылкой на служебную записку Рона Клайна, назначенного руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

В служебной записке Клайна также говорится, что Байден в день инаугурации намерен подписать более десяти указов. Некоторые из них отменят действие распоряжений администрации действующего президента США Дональда Трампа. В частности речь идет о введенном Трампом в 2017 году запрете на въезд в США граждан семи мусульманских стран — Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

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Джо Байден

О том, что Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, ранее сообщала The Washington Post со ссылкой на источники.

Парижское соглашение по климату было заключено 195 странами, в том числе США в 2015 году. Однако в 2017 году президент заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения. Он посчитал, что взятые страной обязательства стали «драконовским финансовым и экономическим бременем» для американских граждан.

О выходе из Парижского соглашения по климату США уведомили ООН в ноябре 2019 года. Официально процесс завершился через год, 4 ноября.

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