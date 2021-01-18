Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петрозаводске Общество, 05:00 Умер работавший над развитием сотовой сети в России Юрий Громаков Общество, 04:57 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 04:42 Эксперт назвал повышающий на 250% фактор заражения коронавирусом Общество, 04:32 NYT сообщила о заработках соратников Трампа на помилованиях Политика, 04:03 В Сирии при нападении террористов погибли двое военных Общество, 03:56 СМИ узнали об иске НКО к Apple с просьбой удалить Telegram из App Store Технологии и медиа, 03:39 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 03:13 Врачи дали советы по подготовке к крещенским купаниям Общество, 03:02 Конгресс США начал расследование «провалов» разведки при штурме Капитолия Политика, 02:52 Путин рассказал детали принятия решения о прекращении огня в Карабахе Политика, 02:45 Вильфанд спрогнозировал «нервную погоду» в европейской части России Общество, 02:14 Адвокат сообщила о местонахождении Навального после задержания Общество, 02:08 В Санкт-Петербурге погас вечный огонь Общество, 01:53
Выборы президента США ,  
0 

NYT сообщила о заработках соратников Трампа на помилованиях

По данным газеты, некоторые из лоббистов заработали десятки тысяч долларов. Число помилований резко возросло, когда стало ясно, что Трамп не сможет оспорить результаты выборов, отмечает NYT
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Соратники американского президента Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов за услуги по лоббированию помилований осужденным преступникам, в том числе используя свои связи с президентом, пишет газета New York Times со ссылкой на документы и интервью с осведомленными источниками.

Трамп использовал многие помилования для вознаграждения личных или политических союзников, утверждают собеседники газеты. По ее данным, число помилований резко увеличилось, когда стало очевидно, что у Трампа не получится оспорить свое поражение на выборах.

В статье упоминаются несколько лоббистов, связанных с Трампом и его окружением. В частности, десятки тысяч долларов заработал бывший федеральный прокурор Бретт Толмен, который консультировал Белый дом по вопросам помилования и смягчения наказаний, следует из публикации. Такое вознаграждение, по данным газеты, Толмен заработал как минимум на трех делах.

О возможности помилования заявлял бывший адвокат Трампа Джон Дауд, который якобы говорил своим клиентам, что может получить помилование, благодаря связям с Трампом и его помощником Джаредом Кушнером, пишет NYT.

NYT узнала об обсуждении Трампом возможности помиловать самого себя
Политика
Дональд Трамп

Еще один лоббист — бывший советник штаба Трампа Карен Джорно, помогала получить помилование экс-агенту ЦРУ Джону Кириаку, который был признан виновным в раскрытии секретной информации. Газета получила копию соглашения между Джорно и Кириаку «о достижении полного помилования от президента Дональда Трампа», согласно которой Джорно должна была получить 50 тыс. долларов за свои услуги и столько же в качестве премии, если она добьется помилования. Сама Джорно заявила, что никогда не говорила с Трампом о Кириаку напрямую и никого не лоббировала с просьбой о помиловании в его администрации.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на близкий к Белому дому источник писал, что до ухода с поста главы государства Трамп может помиловать целый ряд лиц. NYT также сообщала, что Трамп обсуждал с помощниками возможность помиловать самого себя в последние дни пребывания у власти. Кроме того, собеседники газеты сказали, что Трамп рассматривал возможность помиловать своих близких — детей, жену, зятя, а также соратников, в частности личного адвоката Рудольфа Джулиани. По мнению президента, им может грозить уголовное преследование со стороны новой администрации, после того как в Белый дом въедет Джо Байден.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Выборы президента США прошли 3 ноября, победителем стал Джо Байден. Трамп не согласился с результатами голосования и заявил о мошенничестве. 6 января во время утверждения итогов выборов сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Автор
Анастасия Батманова
Дональд Трамп США помилование
Материалы по теме
Захарова рассказала о сообщениях от сторонников Трампа
Политика
NYT узнала об обсуждении Трампом возможности помиловать самого себя
Политика
Трамп помиловал осужденных по «российскому делу»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter