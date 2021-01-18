NYT сообщила о заработках соратников Трампа на помилованиях

По данным газеты, некоторые из лоббистов заработали десятки тысяч долларов. Число помилований резко возросло, когда стало ясно, что Трамп не сможет оспорить результаты выборов, отмечает NYT

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Соратники американского президента Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов за услуги по лоббированию помилований осужденным преступникам, в том числе используя свои связи с президентом, пишет газета New York Times со ссылкой на документы и интервью с осведомленными источниками.

Трамп использовал многие помилования для вознаграждения личных или политических союзников, утверждают собеседники газеты. По ее данным, число помилований резко увеличилось, когда стало очевидно, что у Трампа не получится оспорить свое поражение на выборах.

В статье упоминаются несколько лоббистов, связанных с Трампом и его окружением. В частности, десятки тысяч долларов заработал бывший федеральный прокурор Бретт Толмен, который консультировал Белый дом по вопросам помилования и смягчения наказаний, следует из публикации. Такое вознаграждение, по данным газеты, Толмен заработал как минимум на трех делах.

О возможности помилования заявлял бывший адвокат Трампа Джон Дауд, который якобы говорил своим клиентам, что может получить помилование, благодаря связям с Трампом и его помощником Джаредом Кушнером, пишет NYT.