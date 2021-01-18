NYT сообщила о заработках соратников Трампа на помилованиях
Соратники американского президента Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов за услуги по лоббированию помилований осужденным преступникам, в том числе используя свои связи с президентом, пишет газета New York Times со ссылкой на документы и интервью с осведомленными источниками.
Трамп использовал многие помилования для вознаграждения личных или политических союзников, утверждают собеседники газеты. По ее данным, число помилований резко увеличилось, когда стало очевидно, что у Трампа не получится оспорить свое поражение на выборах.
В статье упоминаются несколько лоббистов, связанных с Трампом и его окружением. В частности, десятки тысяч долларов заработал бывший федеральный прокурор Бретт Толмен, который консультировал Белый дом по вопросам помилования и смягчения наказаний, следует из публикации. Такое вознаграждение, по данным газеты, Толмен заработал как минимум на трех делах.
О возможности помилования заявлял бывший адвокат Трампа Джон Дауд, который якобы говорил своим клиентам, что может получить помилование, благодаря связям с Трампом и его помощником Джаредом Кушнером, пишет NYT.