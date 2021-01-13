NYT узнала о планах вооружить бойцов нацгвардии США в день инаугурации

Всего Пентагон планирует привлечь к охране Капитолия во время инаугурации Байдена около 15 тыс. бойцов Национальной гвардии

Фото: Allison Shelley / Reuters

Министр Сухопутных войск США Райан Маккарти решил вооружить бойцов Национальной гвардии, которые будут стянуты к Капитолию во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

Такое решение министр Маккарти принял после беспорядков у здания Конгресса и после просьбы спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она, по данным источников газеты, потребовала усилить безопасность после захвата Капитолия сторонниками нынешнего президента Дональда Трампа.

Оружие будет выдано по меньшей мере тем бойцам нацгвардии, которые будут нести службу рядом и на подступах к Капитолию, уточнили собеседники газеты. Всего безопасность будут обеспечивать около 15 тыс. бойцов Национальной гвардии.

Ранее Маккарти говорил, что рассматривает возможность вооружить военнослужащих Национальной гвардии на время инаугурации автоматическими карабинами M-4 и пистолетами «Беретта».