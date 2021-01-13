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NYT узнала о планах вооружить бойцов нацгвардии США в день инаугурации

Всего Пентагон планирует привлечь к охране Капитолия во время инаугурации Байдена около 15 тыс. бойцов Национальной гвардии
Фото: Allison Shelley / Reuters
Фото: Allison Shelley / Reuters

Министр Сухопутных войск США Райан Маккарти решил вооружить бойцов Национальной гвардии, которые будут стянуты к Капитолию во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

Такое решение министр Маккарти принял после беспорядков у здания Конгресса и после просьбы спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она, по данным источников газеты, потребовала усилить безопасность после захвата Капитолия сторонниками нынешнего президента Дональда Трампа.

Оружие будет выдано по меньшей мере тем бойцам нацгвардии, которые будут нести службу рядом и на подступах к Капитолию, уточнили собеседники газеты. Всего безопасность будут обеспечивать около 15 тыс. бойцов Национальной гвардии.

Ранее Маккарти говорил, что рассматривает возможность вооружить военнослужащих Национальной гвардии на время инаугурации автоматическими карабинами M-4 и пистолетами «Беретта».

Пенс отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки
Политика
Дональд Трамп (слева) и Майк Пенс

Сторонники Трампа устроили штурм Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить результат голосования коллегии выборщиков, согласно которому президентские выборы выиграл кандидат от демократов Джо Байден. Из здания эвакуировали вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Позднее власти сообщили, что в ходе протеста погибли пять человек, в том числе офицер полиции. После беспорядков власти возбудили как минимум 25 дел о внутреннем терроризме. По итогам беспорядков полиция нашла длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и пластиковые наручники, сообщил член палаты представителей Джейсон Кроу. Всего против участников штурма ФБР завела более 160 дел.

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Ранее Трамп неоднократно заявлял, что президентские выборы прошли с многочисленными нарушениями, а победителем стал он. Незадолго до штурма Капитолия он вновь назвал свою победу «украденной». Вместе с тем он призвал своих сторонников придерживаться мирного протеста и не вступать в конфронтацию с силами правопорядка.

Сенаторам сообщили об угрозе штурма Капитолия в ходе инаугурации Байдена
Политика
Фото:J. Scott Applewhite / AP

Демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. Спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси говорила, что демократы надеются, что Трамп будет смещен с поста досрочно в соответствии с 25-й поправкой к Конституции. Она предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту, если он и большая часть президентской администрации заявят о недееспособности главы государства. Вице-президент США Майк Пенс высказался против отстранения Трампа. Он отметил, что до истечения полномочий Трампа остается «всего восемь дней», а его отстранение не соответствует интересам страны.

Автор
Анастасия Батманова
Дональд Трамп США Пентагон
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