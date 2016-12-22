Песков рассказал об ответе на возможные новые санкции США

Возможные санкционные действия США против России не останутся без адекватного ответа со стороны Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию «Коммерсанта» о новом черном списке, в который войдут 50 россиян и члены их семей, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что список необходимо «самым серьезным образом проанализировать». Он пояснил, что его появление не означает, что против России будут принимать санкции и будет сформирован «новый виток санкционных обменов». «Нужно будет посмотреть, что это будет за список, как и когда он будет формализован. И потом, конечно же, будет вырабатываться позиция», — заметил пресс-секретарь Путина.

Представитель Кремля подчеркнул, что принцип взаимности остается для России «краеугольным камнем». Песков сказал, что, если ответные меры будут приняты, то они будут «наилучшим образом соответствовать интересам России».

О новом санкционном списке «Коммерсантъ» написал 12 января, со ссылкой на свои анонимные источники. По их данным, представители российский элиты будут внесены в так называемый кремлевский доклад в качестве претендентов на внесение в санкционный список. Предполагается, что там будет 50 человек. Вместе с членами их семей — всего 300 россиян. Доклад будет представлен на рассмотрение конгресса, сообщает издание.

В день публикации «Коммерсанта» политик Олег Митволь заявил, что у него есть список компаний и бизнесменов, которые попадут под американские санкции. Как выяснил РБК, физические и юридические лица из списка Митволя уже находятся под ограничениями, введенными США.