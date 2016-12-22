СМИ узнали о возможных санкциях против 50 человек из окружения Путина

Анонимные источники «Коммерсанта» в США назвали число представителей российской элиты, которых внесут в доклад конгрессу как кандидатов на санкции: 50 человек. А вместе с членами семей, как требует закон, набралось 300 персон

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости / Reuters)

В докладе о приближенных к высшей российской власти бизнесменах и бенефициарах парагосударственных организаций, который администрация Дональда Трампа должна представить конгрессу, будет упомянуто около 50 человек, с членами семей — около 300.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «источники в госорганах США, не работающие непосредственно над документом, но причастные к реализации политики в отношении России».

Конкретных имен собеседники издания не назвали. При этом не все фигуранты списка обязательно подпадут под санкции, рассказал ранее бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид​. «Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции», — считает он.

Закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. В законе кроме России объектами санкций названы также Северная Корея и Иран. Одно из его положений обязывает администрацию не позднее 180 дней после принятия закона (а в дальнейшем ежегодно) предоставлять конгрессу список приближенных к высшей российской власти олигархов, бизнесменов и других представителей элиты, включая данные об их родственниках.

Кроме того, администрация США должна описать круг и происхождение полугосударственных организаций и компаний, их роль в экономике России, предоставить сведения об их руководящих структурах и бенефициарах, указать объемы их зарубежной собственности, а также выяснить масштаб проникновения российских лиц с политическим влиянием и полугосударственных организаций в ключевые сектора американской экономики.

В основном в законе были перечислены уже введенные против России санкционные меры, однако теперь президент США лишился права отменять их своими указами.

11 января на брифинге в Вашингтоне глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что его ведомство работает над санкциями, направленными против «российских олигархов». «Это то, над чем мы работаем, как мы уже говорили. Он [список] должен появиться в скором будущем. Это то, чему мы уделяем большое внимание», — заверил Мнучин.​