Мирный план по Украине⁠,
Мелони назвала три элемента гарантий безопасности для Украины

Мелони: обсуждаются три элемента гарантий безопасности для Украины
Мирный план по Украине
Военная операция на Украине
Речь идет об укреплении украинской армии, возможности развертывания многонациональных сил с добровольным участием каждой страны, а также о гарантиях по образцу статьи 5 Североатлантического договора, пояснила премьер Италии
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что «обсуждаются три элемента» гарантий безопасности для Украины, ее слова приводит RaiNews.

«Наличие сильной украинской армии; возможность развертывания на Украине многонациональных сил для восстановления вооруженных сил, возглавляемых так называемой коалицией желающих, но с добровольным участием каждой страны, <...> а также гарантии от международных союзников, включая Соединенные Штаты», — сказала она, выступая перед палатой депутатов.

Последнее касается гарантий по образцу статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, уточнила она.

Мелони, однако, отметила, что Италия не намерена отправлять солдат на Украину.

Премьер также назвала четыре основы для мира на Украине: это, по ее словам, «тесные отношения между Европой и Соединенными Штатами», «укрепление переговорной позиции Украины», «защита интересов Европы» и «поддержание давления на Россию».

Говоря о ходе мирных переговоров, Мелони пояснила, что согласовывается проект «по трем параллельным направлениям: мирный план, международное обязательство с надежными гарантиями для Украины и соглашение о будущем восстановлении страны». Она назвала требование России о передаче всего Донбасса «самым сложным препятствием» на переговорах.

Economist назвал гарантии Украине «второсортными»
Политика
Фото:Kay Nietfeld / Reuters

Согласно заявлению европейских лидеров после переговоров с США и Украиной в Берлине, гарантии для Киева включают:

  • сохранение численности украинских войск в мирное время на уровне 800 тыс. человек;
  • формирование «многонациональных сил Украины», возглавляемых Европой и поддерживаемых США; они «будут способствовать восстановлению Вооруженных сил Украины, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины»;
  • механизм мониторинга и контроля за соблюдением прекращения огня под руководством США с участием международного сообщества;
  • принятие мер по восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения; они могут включать применение вооруженных сил, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия;
  • инвестиции в будущее процветание Украины;
  • поддержка вступления Украины в ЕС.

Украина, США и ЕС на переговорах в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности, в которых содержатся предложения, «призванные успокоить Украину в различных сценариях», писала The New York Times со ссылкой на источники.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он готов отказаться от требований о членстве в НАТО в обмен на гарантии со стороны США и Европы. «Мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами — а именно гарантиях, подобных ст. 5... а также о гарантиях безопасности для нас от наших европейских партнеров и от других стран, таких как Канада, Япония и другие», — сказал, как писала The Financial Times, Зеленский.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва будет «уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины». Их не могут обеспечивать «иностранные, особенно европейские и американские, военные контингенты», говорили в Кремле. «Это не может быть гарантией безопасности Украины, которая устроила бы нашу страну», — настаивают там.

