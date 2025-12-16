 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Economist назвал гарантии Украине «второсортными»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
По итогам берлинских переговоров США и Украина согласовали расплывчатый пакет мер без американских войск и с неясным финансированием, отмечает The Economist
Фото: Kay Nietfeld / Reuters
Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Гарантии безопасности для Украины, ставшие темой обсуждения с США, пока выглядят «второсортными» и значительно далеки от полноценного членства в НАТО, пишет The Economist.

По итогам встреч 14 и 15 декабря президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также лидерами ЕС — генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен — стороны объявили о пакете мер, аналогичных 5-й статье Договора о НАТО, касающейся коллективной обороны.

По заявлению европейских лидеров, гарантии для Украины включают в том числе формирование «многонациональных сил Украины», возглавляемых Европой и поддерживаемых США, механизм мониторинга и контроля за соблюдением прекращения огня под руководством США с участием международного сообщества, принятие мер по восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения. Американские чиновники охарактеризовали гарантии как «платиновый стандарт».

Однако детали этого соглашения, отмечает The Economist, расплывчаты — без американских войск на земле, с зависимостью от европейской «коалиции желающих», способной оставить армию в 800 тыс. человек и нерешенным территориальным вопросом — в то время как звучат заявления о согласовании 90% вопросов. Кроме того, неясно, сможет ли ЕС использовать замороженные российские активы, пишет издание.

Зеленский раскрыл, что обсудят США и Украина после «фидбэка» от России
Политика
Владимир Зеленский

Ранее Соединенные Штаты в рамках урегулирования конфликта на Украине представили европейским странам предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению российских поставок энергоносителей в Западную Европу. Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций, отмечали в Кремле.

Москва ожидает реакции от Вашингтона после переговоров с украинской стороной. «Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — сказал президент Владимир Путин в сентябре.

Читайте РБК в Telegram.

Дарья Лебедева
Украина гарантии безопасности США конфликт на Украине

