 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico узнало, что переговоры в ЕС по активам России «пошли вспять»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Бельгию не устраивают гарантии других стран ЕС при реализации схемы с использованием активов России, и она предлагает альтернативу — совместные заимствования. Москва предупреждала о последствиях использования российских активов
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Накануне саммита лидеров ЕС, который пройдет 18–19 декабря в Брюсселе и где планируется обсудить дальнейшее финансирование Украины, переговоры по использованию российских активов для помощи Киеву «идут вспять». Такую цитату посла Бельгии в Евросоюзе Питера Мурса на закрытой встрече с другими дипломатами приводят два источника Politico.

Идея «репарационного кредита» под залог замороженных в Европе активов России, который будет возвращен Киевом, если и когда Москва выплатит компенсацию, продолжает встречать сопротивление Бельгии, на территории которой в депозитарии Euroclear хранится большинство этих замороженных активов.

Орбан заявил, что вопрос об активах России сняли с повестки саммита ЕС
Политика
Виктор Орбан

Бельгийские власти требуют от правительств других стран ЕС финансовые и юридические гарантии, которые защитят и королевство, и Euroclear. По данным Politico, одним из наиболее чувствительных вопросов для Бельгии является то, что гарантии не должны быть ограничены по времени, чтобы страна была защищена при любом сценарии развития событий.

Еще одно требование Бельгии к другим странам ЕС — разорвать двусторонние инвестиционные соглашения с Россией, но несколько неназванных стран союза не хотят этого делать. Источник Politico говорит, что Бельгия призывает Еврокомиссию рассмотреть альтернативу «репарационному кредиту» — совместные заимствования. Это подтверждают собеседники Euractiv.

Оба варианта предлагала Еврокомиссия, которая призывает быстрее определиться с решением по финансированию Киева, но страны ЕС разошлись во мнениях. Так, Германия выступает против совместного долга для помощи Украине. Оба варианта отклонил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Накануне саммита ЕС он заявил, что вопрос об использовании активов России уже снят с повестки дня. В Еврокомиссии это не подтверждали.

Москва сравнивает потенциальное использование российских активов с воровством. ЦБ подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранится большая их часть. Регулятор объяснил это убытками из-за незаконных действий депозитария и планов Еврокомиссии по использованию активов России. По словам источников РБК, сумма иска превышает 18 трлн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
российские активы Бельгия переговоры саммит ЕС Военная операция на Украине

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Politico сообщило о несогласии Бельгии на сделку с активами России
Политика
Euractiv узнал о требовании Бельгии разорвать инвестдоговоры ЕС с Россией
Экономика
Глава ЕК и Мерц не добились согласия Бельгии на изъятие активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 22:38 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 22:38
Премьер Италии исключила отправку итальянских солдат на Украину Политика, 22:54
Польша развернет производство мин для размещения на границе с Россией Политика, 22:51
Такер Карлсон заявил о планах Трампа объявить войну Венесуэле Политика, 22:30
Мелони назвала три элемента гарантий безопасности для Украины Политика, 22:24
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:21
Лурье заявила, что Долина не предлагала ей вернуть деньги за квартиру Общество, 22:17
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
«Оскар» решил перевести трансляцию церемонии с телевидения на YouTube Технологии и медиа, 21:46
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов впервые забил за «Металлург» Спорт, 21:45
Politico узнало, что переговоры в ЕС по активам России «пошли вспять» Политика, 21:33
В Балашихе полностью восстановили электроснабжение после аварии Общество, 21:32
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23