Politico узнало, что переговоры в ЕС по активам России «пошли вспять»

Бельгию не устраивают гарантии других стран ЕС при реализации схемы с использованием активов России, и она предлагает альтернативу — совместные заимствования. Москва предупреждала о последствиях использования российских активов

Накануне саммита лидеров ЕС, который пройдет 18–19 декабря в Брюсселе и где планируется обсудить дальнейшее финансирование Украины, переговоры по использованию российских активов для помощи Киеву «идут вспять». Такую цитату посла Бельгии в Евросоюзе Питера Мурса на закрытой встрече с другими дипломатами приводят два источника Politico.

Идея «репарационного кредита» под залог замороженных в Европе активов России, который будет возвращен Киевом, если и когда Москва выплатит компенсацию, продолжает встречать сопротивление Бельгии, на территории которой в депозитарии Euroclear хранится большинство этих замороженных активов.

Бельгийские власти требуют от правительств других стран ЕС финансовые и юридические гарантии, которые защитят и королевство, и Euroclear. По данным Politico, одним из наиболее чувствительных вопросов для Бельгии является то, что гарантии не должны быть ограничены по времени, чтобы страна была защищена при любом сценарии развития событий.

Еще одно требование Бельгии к другим странам ЕС — разорвать двусторонние инвестиционные соглашения с Россией, но несколько неназванных стран союза не хотят этого делать. Источник Politico говорит, что Бельгия призывает Еврокомиссию рассмотреть альтернативу «репарационному кредиту» — совместные заимствования. Это подтверждают собеседники Euractiv.

Оба варианта предлагала Еврокомиссия, которая призывает быстрее определиться с решением по финансированию Киева, но страны ЕС разошлись во мнениях. Так, Германия выступает против совместного долга для помощи Украине. Оба варианта отклонил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Накануне саммита ЕС он заявил, что вопрос об использовании активов России уже снят с повестки дня. В Еврокомиссии это не подтверждали.

Москва сравнивает потенциальное использование российских активов с воровством. ЦБ подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранится большая их часть. Регулятор объяснил это убытками из-за незаконных действий депозитария и планов Еврокомиссии по использованию активов России. По словам источников РБК, сумма иска превышает 18 трлн руб.