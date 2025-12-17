EUI: прекращение огня на Украине — один из двух главных рисков для ЕС в 2026-м

Аналитики назвали два главных риска для ЕС в 2026 году

Два главных риска для ЕС — это прекращение огня на Украине на условиях России, а также вероятность гибридной войны или войны в «серой зоне», говорят аналитики. Москва против краткосрочного перемирия

Фото: Александр Река / ТАСС

Возможное прекращение огня в конфликте на Украине на условиях России, а также риск гибридной войны или войны в «серой зоне» — два главных вызова для Европейского союза на 2026 год. К такому выводу пришли специалисты по безопасности, опрошенные Европейский университетский институт (EUI), передает The Wall Street Journal (WSJ).

В опросе участвовали 500 экспертов.

«Безопасность ЕС находится под прямой угрозой [из-за] мирного соглашения, которое закрепит территориальные приобретения для Москвы, вознаградит агрессию и подорвет долгосрочную жизнеспособность Украины как суверенного демократического государства», — говорится в резюме опроса.

Мир на условиях, выгодных России, также будет сигнализировать о том, что ЕС «не может формировать собственную среду безопасности или сдерживать будущие угрозы со стороны России», также сказано в нем.

Американские и европейские переговорщики на встречах с представителями Украины в Берлине 14 и 15 декабря согласовали два документа о гарантиях безопасности Киеву, которые предполагают усиление украинской армии, размещение европейских войск в стране в качестве сил сдерживания и более активное использование американской разведки, писала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье Североатлантического договора, которая закрепляет принцип коллективной защиты.

Вторую часть соглашения американские чиновники в разговоре с NYT назвали «оперативным документом для взаимодействия между военными». В нем говорится о сотрудничестве американских и европейских сил с украинскими военными, призванном гарантировать, что боевые действия не возобновятся в ближайшие годы. По словам источников, документ включает в себя многочисленные конкретные директивы, «призванные успокоить Украину в различных сценариях».

The Economist отмечал, однако, что пакет мер является расплывчатым, не предусматривает американских войск на земле, а финансирование неясно. Издание назвало гарантии «второсортными». Politico же писало со ссылкой на американских чиновников, что действие предложения США ограничено по времени.

Генсек НАТО Марк Рютте на этом фоне выразил мнение, что, если Россия добьется решения территориального вопроса в свою пользу, «войска будут давить на удлиненную границу с НАТО, и значительно возрастет риск вооруженного нападения на нас».

Блоку необходимо будет существенно увеличить свое присутствие вблизи границ с Россией и столкнуться с болезненным повышением военных расходов, помимо уже запланированного увеличения, предупредил он на встрече в Берлине.

«Поэтому давайте не будем забывать: безопасность Украины — это наша безопасность», — добавил Рютте.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для стран Европы. У страны нет причин воевать с государствами НАТО (Норвегия входит в альянс), говорил президент Владимир Путин. Россия против временного прекращения огня и выступает за долгосрочный мир.