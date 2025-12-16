Politico узнало, что предложение США о гарантиях безопасности «не вечно»

Предложение США предоставить Украине аналогичные ст. 5 НАТО гарантии безопасности «не будет действовать вечно» и призвано побудить Киев к быстрым действиям, пишет Politico

Предложение США о предоставлении Украине гарантий безопасности по аналогии со ст. 5 Устава НАТО ограничено по времени, сообщили американские чиновники Politico. Вашингтон не ставил конкретного дедлайна для Киева по ответу на предложения, но в США хотят достичь заключения мирной сделки к католическому Рождеству, 25 декабря.

В ст. 5 Североатлантического устава говорится, что нападение на одного члена НАТО воспринимается как нападение на всех. В этом случае все члены альянса обязуются помочь, применив вооруженную силу, если сочтут необходимым.

О том, что Вашингтон предложил Киеву соответствующие гарантии безопасности на прошедших переговорах в Берлине, сообщала The Wall Street Journal. Politico пишет, что таким образом США, вероятно, хотят снять опасения украинского президента Владимира Зеленского и некоторых европейских лидеров о незащищенности Украины после завершения конфликта и «подтолкнуть» Киев к более быстрым действиям.

«В основе этого соглашения, по сути, лежат очень, очень серьезные гарантии, подобные ст. 5, — рассказал высокопоставленный американский чиновник. — Эти гарантии не будут действовать вечно. Эти гарантии будут действовать прямо сейчас, если будет принято положительное решение».

В то же время, как пишет Politico в другом материале, некоторые европейские дипломаты выражают сомнения, что гарантии безопасности, аналогичные ст. 5 устава НАТО, будут эффективными без членства Украины в альянсе. «Ст. 5 без членства просто побудит Россию попробовать проверить ее», — сказал один из собеседников издания.

Москва называла стремление Киева в НАТО одной из причин начала военной операции. Россия требует, чтобы Украина отказалась от этого. Зеленский допустил такой сценарий, но при заключении двустороннего соглашений с США о гарантиях безопасности.

Другой американский чиновник в комментарии изданию заявил, что украинская делегация была «приятно удивлена» готовностью США согласиться на более жесткие гарантии безопасности и добиться их ратификации конгрессом, чтобы те сохранялись после президентства Дональда Трампа.

Последний доволен тем, как «обстоят дела» на переговорах, говорит собеседник Politico, добавив, что в США в целом удовлетворены достигнутым прогрессом, «в том числе по территориям».

По словам одного из источников, переговоры в Берлине были сосредоточены на многих конкретных территориальных вопросах, в том числе о совместном контроле Москвы и Киева над Запорожской АЭС, при котором вырабатываемая станцией энергия будет поступать в обе страны. Собеседники Politico не раскрыли подробностей, как США намерены устранить пробелы в территориальных вопросах, отметив, что Вашингтон предоставил Зеленскому «наводящие на размышления идеи», как это сделать.

Зеленский называл территориальный вопрос «болезненным». По данным Reuters, США настаивают, что Украина должна вывести войска из Донбасса при любом мирном соглашении. Президент Владимир Путин говорил, что Донбасс исторически территория России и Москва возьмет их под контроль военным или любым другим путем.

По информации Politico, после того как Зеленский даст ответ на предложения Вашингтона, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер обсудят это с российской стороной, а затем, вероятно в эти выходные, в США соберутся рабочие группы, где будут решаться территориальные проблемы.

«Мы верим, что россияне в окончательном соглашении примут все эти условия, которые позволят создать сильную и свободную Украину. Россия в окончательном соглашении указала, что открыта для вступления Украины в ЕС», — сказал один из американских чиновников.

«Мы считаем, что мы, вероятно, решили... 90% проблем между Украиной и Россией, но есть еще несколько моментов, которые необходимо решить», — отметил другой чиновник.

В Кремле говорили, что ожидают от Вашингтона сформулированную позицию по завершении берлинских переговоров.