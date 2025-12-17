 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине


Власти ЮАР рассказали о переговорах с Россией о ее гражданах в зоне боев

Магвенья: ЮАР ведет переговоры с Россией о вывозе граждан страны из зоны боев
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти ведут переговоры с Москвой и с Киевом, но «акцент делается скорее на российских властях», заявил пресс-секретарь лидера ЮАР. Кремль заявлял, что не располагает данными о гражданах этой страны, которых просят вернуть
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Правительство Южно-Африканской Республики ведет переговоры с Россией о возвращении на родину 17 южноафриканских военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья, передает The Guardian.

«Процесс освобождения этих молодых людей остается весьма деликатным. Они находятся в опасной обстановке. Их жизни угрожает серьезная опасность, и мы все еще ведем переговоры с разными властями как в России, так и на Украине, чтобы выяснить, как мы можем вызволить их из сложившейся ситуации», — сказал он.

«Акцент делается скорее на российских властях, чем на украинских», потому что, по имеющейся у ЮАР информации, граждан страны «по ошибке втянули в состав российских Вооруженных сил», добавил Магвенья.

Дочь экс-главы ЮАР уволилась после скандала с вербовкой в зону боев
Политика
Дудузиле Зума-Самбудла

По словам пресс-секретаря президента ЮАР, правительство уделяет этому вопросу «максимально возможное внимание».

Ранее, в ноябре, дочь экс-президента ЮАР Нкосазана Зума подала в полицию заявление на свою сестру Дудузиле ЗумууСамбудлы, обвинив ту в совершении уголовного преступления — вербовке южноафриканцев. По словам женщины, ее сестра и еще два человека обманом заставили 17 граждан вступить в российскую армию.

Bloomberg связал дело дочери экс-главы ЮАР с вербовкой в зону боев на Украине. Би-би-си сообщало, что та оказалась под следствием по делу о государственной измене. В случае признания вины ей может грозить пожизненное заключение.

Зума-Самбудла, в свою очередь, настаивает, что была введена в заблуждение и сама оказалась жертвой. Она говорила, что действовала «добросовестно» и никогда не собиралась вербовать кого-либо для участия в боевых действиях или наемнической деятельности. В конце ноября Зума-Самбудла подала в отставку, сложив мандат депутата.

Согласно законодательству Южно-Африканской Республики, гражданам страны запрещено оказывать военную помощь иностранным государствам или служить в их вооруженных силах без разрешения правительства.

Обвинение в наемничестве также предъявлено ведущей государственного радио Нонкулулеко Мантуле. В материалах национальной службы обвинения, выдержки из которого приводил Bloomberg, говорится, что женщина «способствовала переезду и вербовке подельника в Вооруженные силы Российской Федерации». Следствие не выявило связи между делом южноафриканской ведущей и разбирательством вокруг дочери экс-президента ЮАР.

Российские власти неоднократно опровергали обвинения в вербовке иностранцев для отправки в зону боевых действий на Украине. В Кремле заявили, что не располагают информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий. Россия не получала от республики запросов о нахождении ее граждан в зоне проведения военной операции на Украине, говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Авторы

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ЮАР Военная операция на Украине вербовка наемничество

