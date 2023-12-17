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Палестино-израильский конфликт ,  
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Reuters узнал о готовности Израиля и ХАМАС возобновить перемирие в Газе

Reuters: Израиль и ХАМАС открыты к диалогу по возобновлению перемирия в Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Стороны готовы к диалогу, но есть разногласия: например, ХАМАС требует отвести израильские войска на определенные линии, с чем Израиль не согласен, рассказали источники Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Израиль и палестинская группировка ХАМАС открыты к диалогу о возобновлении перемирия в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах Египта. Страна выступала посредником в переговорах по прошлому перемирию.

Однако у сторон есть разногласия по поводу деталей соглашения, отметили собеседники агентства. ХАМАС, в частности, требует, чтобы был составлен список заложников для освобождения в одностороннем порядке и чтобы армия Израиля отошла за заранее определенные линии. Израиль не согласился с последним требованием, но не выступил против составления списка.

Свои требования есть и у посредников — Египта и Катара. Они настаивали на открытии пропускного пункта Керем-Шалом для доставки гуманитарной помощи. Он был открыт, но доставка помощи еще не началась.

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Сектор Газа

С утра 24 ноября по утро 1 декабря в секторе Газа действовало временное перемирие. Его итогом стал обмен более чем сотни израильских заложников (из 240) на около 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети.

В числе освобожденных заложников оказались несколько россиян. Это две женщины — 50-летняя Елена Труфанова и ее мать, 73-летняя Ирена Тати, а также 25-летний Рон Кривой. У всех двойное гражданство России и Израиля. ХАМАС заявлял, что их отпустили вне списков на обмен «в ответ на усилия» Владимира Путина.

После прекращения перемирия официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви заявил, что новое соглашение о приостановлении огня может быть достигнуто, поскольку освобождение оставшихся в секторе Газа заложников — приоритет для Израиля.

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ХАМАС заявлял, что освободил из заложников всех женщин и детей, в секторе Газа остались солдаты и гражданские лица, которые служили в армии Израиля. В группировке отмечали, что не отпустят заложников, пока Израиль наносит удары по сектору Газа.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС сектор Газа перемирие
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