Times of Israel сообщил подробности освобождения россиян ХАМАС

Две россиянки, освобожденные ХАМАС, — имеющие гражданство Израиля 50-летняя Елена Труфанов и ее мать, 73-летняя Ирена Тати. Их похитили из кибуца Нир-Оз в ходе атаки ХАМАС на юге Израиля 7 октября. Вечером они прибыли в Израиль

Елена Трупанов (Фото: Hostages and Missing Families Forum / Reuters) Ирена Тати (Фото: Hostages and Missing Families Forum / Reuters)

Освобожденные из плена исламистской группировки ХАМАС женщины с гражданством Израиля и России — 50-летняя Елена Трупанов и ее мать, 73-летняя Ирена Тати, сообщает The Times of Israel. «9 канал» уточняет, что фамилия Елены — Труфанов (в иврите звуки «п» и «ф» обозначаются одной буквой).

По данным Times of Israel, женщин похитили из кибуца Нир-Оз во время нападения ХАМАС на юге Израиля 7 октября. Муж Елены, Виталий, был убит во время нападения, а ее сын Саша и его подруга Сапир Коэн все еще находятся в заложниках.

Армия обороны Израиля сообщила, что Красный Крест уведомил Тель-Авив об освобождении двух израильтян в дополнение к заложникам, которых должны отпустить сегодня. По данным израильских военных, к 21:19 Красный Крест передал освобожденных Египту, спустя 20 минут ЦАХАЛ сообщила, что заложницы прибыли в Израиль.

О том, что ХАМАС отпустит несколько россиян «в знак признательности» за позицию российского президента Владимира Путина, представитель движения Муса Абу Марзук сообщил ранее 29 ноября. Их точное число не называлось.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви на встрече с семьями заложников говорил, что, по данным Тель-Авива, ХАМАС взял в заложники восемь человек с российскими паспортами. 26 ноября движение освободило одного из них, 25-летнего Рона Кривого, который является гражданином России и Израиля. В российском МИДе уточнили, что его освободили «вне списка об обмене», в рамках прямых договоренностей России и ХАМАС.

Перемирие между ХАМАС и Израилем началось утром 24 ноября. С того момента группировка отпустила пять групп заложников, в них входят как израильтяне, так и иностранные граждане. В ответ Израиль освободил из тюрем несколько десятков палестинских женщин и детей. По данным израильской стороны, в заложниках у ХАМАС остается 161 человек, 146 из них — израильтяне, некоторые имеют двойное гражданство.