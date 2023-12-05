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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле допустили, что заключат новое перемирие с ХАМАС

В Израиле не исключили нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Власти Израиля не исключают, что заключат новое соглашение о прекращении огня в секторе Газа, чтобы освободить оставшихся заложников. Во время предыдущего прекращения огня ХАМАС освободил 110 из более чем 240 пленников
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Ahmed Ibrahim / apaimages / imago-images.de / Global Look Press)

Освобождение оставшихся в секторе Газа заложников — приоритет для Израиля, новое соглашение о прекращении огня может быть заключено, заявил официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, во время семидневного прекращения огня, завершившегося 1 декабря, ХАМАС освободил 110 из более чем 240 человек, захваченных боевиками. Леви отметил, что власти готовы рассмотреть возможность новой «временной паузы» для освобождения всех заложников.

По данным Тель-Авива, именно ХАМАС нарушил предыдущее соглашение о прекращении огня. В руках боевиков все еще могут находиться 20 женщин, двое мальчиков и 115 мужчин, однако неизвестно, все ли они живы, пишет Bloomberg.

Леви рассказал, что израильские военные стремятся защитить гражданское население палестинского анклава, поэтому всегда предупреждают его перед нанесением ударов. «Огорчает, что наши попытки защитить гражданское население высмеиваются или отвергаются. Мы хотели бы добиться большей признательности за усилия, которые Израиль прилагает для защиты гражданского населения», — заявил он.

Говоря о следующей фазе конфликта, он уточнил, что будет меньше авиаударов, но больше наземных столкновений с частями ХАМАС. Он также подтвердил планы властей Израиля, согласно которым лидеры ХАМАС будут уничтожаться, где бы они ни находились.

Израиль задумал затопить туннели ХАМАС под сектором Газа
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара заключили перемирие в секторе Газа на четыре дня в обмен на освобождение заложников, оно началось утром 24 ноября. Режим прекращения огня продлевали дважды — 24 и 27 ноября. Утром 1 декабря, за час до официального окончания перемирия, ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в запуске ракет по югу Израиля. После этого израильская армия возобновила боевые действия в палестинском анклаве.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант еще в конце ноября предупредил, что после прекращения перемирия ЦАХАЛ вернется к борьбе с ХАМАС с большей силой. Он пообещал, что после возобновления боев палестинская группировка «сначала встретит бомбы военно-воздушных сил, после этого снаряды танков и артиллерии и ковши D9 [бронированные бульдозеры], а потом, наконец, огонь пехотных войск».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
прекращение огня сектор Газа ХАМАС Израиль освобождение заложников
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