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В Финляндии прошел митинг из-за нового закрытия границы с Россией

В Финляндии прошел митинг из-за нового закрытия границы с Россией
В финском городе Лаппеенранта на митинге собрались около 50-60 человек — в основном россияне, которые живут в Финляндии и у которых есть родственники в России. Финляндия закрыла все КПП с 15 декабря по 14 января

В финском городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы с Россией, прошел митинг против закрытия погранпунктов, сообщает Yle.

На нем собрались около 50-60 человек, в основном россияне, которые живут в Финляндии и у которых есть родственники в России.

Перед ратушей также состоялась демонстрация сторонников закрытия границы, в ней участвовали около десяти человек.

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Общество

Финляндия снова закрыла все КПП на границе с Россией с 21:00 мск 15 декабря, они не будут работать до 14 января 2024 года. При этом с 14 декабря в Хельсинки решили открыть два пропускных пункта — «Ваалимаа» (с российской стороны «Торфяновка» в Ленинградской области) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии), но позднее, после возобновления работы погранпунктов, вновь объявили о намерении закрыть их из-за появления беженцев.

Всего на границе России и Финляндии девять КПП. Хельсинки ранее постепенно закрыл их все — с 18, с 25 и с 30 ноября.

Решение финской стороны связано с наплывов беженцев с Ближнего Востока и из Африки, в котором Хельсинки обвинили Москву. Российская сторона отвергла все обвинения. В Кремле заявляли, что через границу переходят те, кто имеет на это законное право, и что российские пограничники полностью соблюдают служебные инструкции.

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Мигранты на одном из КПП в Выборгском районе

Сомалийцы, перебирающиеся в Финляндию через Россию, рассказывали РБК, что нашли информацию о том, как попасть в Европу через российскую территорию, в интернете. По их словам, им помогали так называемые менеджеры. Мигрантов довозили до границы транспортные компании, а пересекали они ее на велосипедах.

В прошлый раз митинги в Лаппеенранте, а также в Ювяскюле проходили в ноябре. В Лаппеенранте в акции приняли участие окколо 200–300 человек. По словам участников, путь из города в Санкт-Петербург из-за закрытия КПП увеличился с 200 км до 1,5 тыс. км. Они потребовали открыть хотя бы один погранпункт.

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Теги
Елена Чернышова
Финляндия Россия закрытие границы митинг

Пространство выбора

Быстрое заселение

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