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Медведев предложил переименовать Польшу в Царство Польское в составе РФ

Зампред Совбеза Медведев предложил переименовать Польшу в Царство Польское в составе РФ
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на рекомендации польской комиссии по стандартизации географических названий за пределами страны использовать для российского города Калининграда исключительно польское название — Крулевец (Królewiec).

«Польские русофобы хотят учить всех истории. Название российского города Калининград им не нравится, они предлагают вместо него писать Крулевец», — написал он в своем англоязычном Twitter.

По мысли Медведева, в таком случае нужно переименовать еще несколько топонимов.

«Что ж, в таком случае никакого Кракова для них нет, только Кракау, никакого Гданьска, только Данциг, никакого Щецина, только Штеттин, никакой Познани, только Позин, никакого Вроцлава, только Бреслау», — продолжил Медведев.

«И, конечно же, никакой Польши: только Варшавское герцогство, или Царство Польское в составе Российской Федерации», — констатировал зампред Совбеза со смайликом.

Ранее Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала использовать для российского города Калининграда исключительно польское название — Крулевец (Królewiec), передает портал Interia. В обосновании решения говорится о праве использования традиционных терминов, которые считаются культурным наследием, и что спецоперация России на Украине «заставляет по-другому взглянуть на вопрос о навязанных названиях».

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Калининград является официальным топонимом, а все остальные названия — «просто инсинуации», заявил РБК пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

«С таким же успехом мы можем называть Гданьск — Данцигом, а Республику Польша — Царством Польским. Но мы придерживаемся официальных топонимов, чего требуем и от других», — подчеркнул Лысков.

В Кремле назвали предложение «уже не русофобией, а граничащим с безумием процессом».

Теги
Польша переименование Александр Медведев
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