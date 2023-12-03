Трамп объявил о «крестовом походе» против Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп назвал свою предвыборную кампанию «крестовым походом» против действующего главы государства Джо Байдена. Об этом он заявил на выступлении в Сидар-Рапидс (город в штате Айова), передает CNN.

«Эта кампания — праведный крестовый поход за освобождение нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена», — сказал Трамп.

Он напомнил о речи действующего президента перед промежуточными выборами в конгресс в 2022 году, когда он заявил о попытке Трампа и его последователей подорвать американскую демократию и предупредил, что их действия провоцируют насилие.

«Если Джо Байден хочет поставить в этой гонке вопрос о том, какой кандидат будет защищать нашу демократию и наши свободы, то я говорю нечестному Джо — а он нечестный, самый коррумпированный президент, который у нас когда-либо был, — мы выиграем эту битву», — отметил Трамп. Он также назвал действующего президента «разрушителем американской демократии».

Выборы президента США должны пройти в 2024 году. Действующий глава государства, по сравнению с Трампом, пока теряет позиции в предвыборных опросах. Согласно опросу, который проводил CNN в конце октября — начале ноября, за Байдена готовы проголосовать 45% зарегистрированных избирателей, за Трампа — 49%. Опрос также показал, что большинство американцев негативно относятся как к Трампу, так и к Байдену: 61% респондентов считают действующего президента проблемой, о Трампе так высказались 58% опрошенных.