CNN и NYT: при Трампе из Белого дома пропала папка с разведданными о России

В конце президентства Трампа из Белого дома исчезла папка с разведдаными, в том числе о вмешательстве России в выборы 2016 года, сообщают CNN и NYT. Сам Трамп предполагал, что документы находятся у экс-главы администрации Медоуза

Фото: Vincent Alban / Reuters

В конце президентства Дональда Трампа из Белого дома пропала папка, содержащая строго засекреченную информацию, в том числе материалы о вмешательстве России в выборы, сообщили CNN и The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их словам, исчезновение документов вызвало большую тревогу: сотрудники разведки в прошлом году уведомили руководителей Сенатского комитета по разведке о пропавших материалах и усилиях правительства по их поиску.

Некоторые данные из этой папки толщиной около 10 дюймов (25,4 см) были рассекречены, однако в ней содержатся необработанные разведданные, собранные Вашингтоном и его союзниками по НАТО о российских агентах, включая источники и методы, которые легли в основу оценки правительства США о том, что президент России Владимир Путин стремился помочь Трампу победить на выборах 2016 года, рассказали источники CNN.

Последний раз папку видели в Белом доме в последние дни пребывания Трампа на посту. Экс-президент распорядился доставить ее туда, чтобы он мог рассекретить множество документов, связанных с расследованием ФБР в отношении России. Работа над редактированием наиболее конфиденциальной информации, чтобы ее можно было опубликовать, велась под присмотром тогдашнего главы администрации Белого дома Марка Медоуза.

Всего за несколько минут до инаугурации Джо Байдена в январе 2021 года Медоуз поспешил в министерство юстиции, чтобы вручить отредактированную копию для последнего ознакомления. Минюст США до сих пор не опубликовал все документы, копии оказались в Национальном архиве.

Одна из главных помощниц Медоуза Кэссиди Хатчинсон в показаниях по делу о захвате Капитолия 6 января 2021 года и в своих мемуарах предположила, что он забрал неотредактированные материалы. По ее словам, папка хранилась в сейфе Медоуза, а она видела, как он выходил с документами из Белого дома.

Сам Трамп также заявил, что материалы есть у Медоуза. В интервью в апреле 2021 года для книги о президентстве Трампа экс-президент не ответил на вопрос, есть ли документы у него, но на вопрос, есть ли они у Медоуза, ответил утвердительно, пишет NYT. «Я бы позволил вам взглянуть на них, если бы вы захотели, — сказал он тогда. — Это настоящая сокровищница».

Адвокат Медоуза Джордж Тервиллигер III категорически отрицает, что тот неправильно обращался с какой-либо секретной информацией в Белом доме, заявляя, что любое предположение о том, что Медоуз был ответственен за пропажу секретной информации, было «категорически неверным».

Согласно показаниям и судебным документам, у Медоуза была копия материала из папки, переданная по крайней мере одному консервативному писателю. Однако позже все копии изъяли.

Как говорилось в иске писателя-консерватора Джона Соломона, ему передали папку на короткое время для ознакомления 19 января 2021 года. Затем Белый дом потребовал вернуть все материалы Соломона, Медоуз обещал передать отредактированную версию, но так этого и не сделал. Позже Соломон запросил документы у Национального архива, но там заявили, что папка все еще находится у Минюста.

Писатель подал иск с просьбой предоставить доступ. В нем говорилось, что в папке насчитывается около 2700 страниц, из которых были рассекречены менее 600.

Источники CNN и NYT отмечают, что папку не нашли среди секретных документов, обнаруженных при прошлогоднем обыске виллы Трампа в Мар-а-Лаго. В июньском обвинительном заключении против Трампа по этому делу также нет упоминаний о ней или пропавших разведданных о России, подчеркивают СМИ.

Дело о незаконном хранении секретных документов в Мар-а-Лаго — одно из обвинений против Трампа, который собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году. Оно содержит 40 пунктов обвинения. В документах, которые Трамп хранил в своей резиденции (в том числе в туалете) после ухода с поста главы государства, были данные об обороноспособности и состоянии ядерных вооружений США и других стран, брифинги разведки, аналитические материалы и тому подобное.