Глава Приамурья предложил давать вторую отсрочку от армии работникам ОПК

Губернатор Василий Орлов считает, что это поможет решить кадровую проблему. Он предложил также привлекать к работе на ОПК тех, кто выбрал альтернативную гражданскую службу.

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил предоставлять выпускникам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, вторую отсрочку от службы в армии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Орлова, в этих организациях есть кадровая проблема, а его инициатива поможет ее решить. Также, считает губернатор, можно привлекать к работе на ОПК тех, кто выбрал альтернативную гражданскую службу.

В сентябре российское правительство пообещало руководителям оборонных предприятий, а также специалистам и рабочим, участвующим в выполнении гособоронзаказа, отсрочку от частичной мобилизации. Она началась в России 21 сентября, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении. Он сообщил президенту Владимиру Путину, что мобилизационное задание по призыву 300 тыс. человек выполнено, и военкоматы продолжают набор за счет добровольцев и контрактников.

С 1 ноября по 31 декабря в стране проходит осенний призыв; на срочную службу планируют призвать 120 тыс. человек. В августе и ноябре Минцифры принимало заявки на отсрочку от призыва для сотрудников ИТ-компаний.

В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе», отсрочка от призыва на военную службу предоставляется по состоянию здоровья, семейному положению, по учебе, избранным депутатам Госдумы, региональным парламентариям и муниципальным депутатам, а также зарегистрированным на эти должности кандидатам и т. д. В начале декабря Минобрнауки уточнило, что студенты могут получить отсрочку от армии только один раз, то есть если ее дали во время обучения в колледже, то воспользоваться в вузе ей уже не получится.