Глава Приамурья предложил давать вторую отсрочку от армии работникам ОПК

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
NYT узнала о попытке США предотвратить атаку ВСУ на Герасимова Политика, 23:52
В Иране из-за протестов арестовали актрису получившего «Оскар» фильма Политика, 23:50
Как аналитика больших данных решает экономические задачи. Кейсы РБК и СберАналитика, 23:49
Бензема отказал Макрону. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 23:32
Хорватский защитник «Зенита» назвал ЧМ в Катаре своим «последним танцем» Спорт, 23:30
Правила этикета: интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 23:19
Телеканал РТР обжаловал отзыв лицензии властями Молдавии Технологии и медиа, 23:13
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Бензема отклонил приглашение Макрона посетить финал ЧМ Спорт, 22:56
Глава Приамурья предложил давать вторую отсрочку от армии работникам ОПК Политика, 22:53
Как защитить свои инвестиции и снизить налог на доход РБК и Сбер, 22:34
Шольц раскрыл три принципа Германии в политике по Украине Политика, 22:25
Михалков заявил, что пока не готов снимать фильм о спецоперации Общество, 22:20
Дед Мороз приехал на открытие главной елки Белгорода на БТР Общество, 21:59
Почему иногда надо положиться на случай РБК и Столото, 21:46
Политика ,  
0 

Глава Приамурья предложил давать вторую отсрочку от армии работникам ОПК

Глава Приамурья Орлов предложил давать вторую отсрочку от армии работникам ОПК
Губернатор Василий Орлов считает, что это поможет решить кадровую проблему. Он предложил также привлекать к работе на ОПК тех, кто выбрал альтернативную гражданскую службу.

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил предоставлять выпускникам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, вторую отсрочку от службы в армии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Орлова, в этих организациях есть кадровая проблема, а его инициатива поможет ее решить. Также, считает губернатор, можно привлекать к работе на ОПК тех, кто выбрал альтернативную гражданскую службу.

В сентябре российское правительство пообещало руководителям оборонных предприятий, а также специалистам и рабочим, участвующим в выполнении гособоронзаказа, отсрочку от частичной мобилизации. Она началась в России 21 сентября, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении. Он сообщил президенту Владимиру Путину, что мобилизационное задание по призыву 300 тыс. человек выполнено, и военкоматы продолжают набор за счет добровольцев и контрактников.

С 1 ноября по 31 декабря в стране проходит осенний призыв; на срочную службу планируют призвать 120 тыс. человек. В августе и ноябре Минцифры принимало заявки на отсрочку от призыва для сотрудников ИТ-компаний.

В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе», отсрочка от призыва на военную службу предоставляется по состоянию здоровья, семейному положению, по учебе, избранным депутатам Госдумы, региональным парламентариям и муниципальным депутатам, а также зарегистрированным на эти должности кандидатам и т. д. В начале декабря Минобрнауки уточнило, что студенты могут получить отсрочку от армии только один раз, то есть если ее дали во время обучения в колледже, то воспользоваться в вузе ей уже не получится.

Теги
отсрочка Армия Амурская область призыв ОПК
Материалы по теме
Минобрнауки напомнило о своей позиции по отсрочке для ученых
Политика
«Синергия» уволила 9 сотрудников из-за поддельных справок для отсрочки
Общество
Минцифры продлило прием заявок от ИТ-компаний на отсрочку от призыва
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter